Hausse de prix chez Canal+, la Renault Mégane E-Tech déçoit et One UI 5 – L’actu tech de la semaine

Malgré l'omniprésence du Black Friday, la semaine du 21 novembre a été marquée par plusieurs faits d'actualité importants : la hausse de prix chez Canal+ dès 2023, la Renault Mégane électrique qui déçoit sur les grands trajets et une nouvelle vague de déploiement One UI 5 sur plusieurs appareils Samsung.

Hausse des prix chez Canal+ : comment vérifier vos prochaines factures

La rédaction de Frandroid a dernièrement constaté des hausses tarifaires appliquées à certaines formules de Canal+, dès le 1er janvier 2023. Par exemple, le forfait Ciné Séries doublerait de 11,50 à 22 euros, tout comme l’option « + de Ciné Series », de 5,50 à 11 euros. Un jour après la publication de notre article, Canal+ a semble-t-il revu à la baisse sa politique d’augmentation. Un conseil : examinez rapidement votre compte pour vérifier si vous êtes concerné.

Renault Mégane électrique : pourquoi elle déçoit sur les longs trajets

Le Youtubeur norvégien Bjørn Nyland, connu pour ses tests de voiture électrique sur une distance de 1000 km, s’est cette fois-ci attaqué à la Renault Mégane E-Tech. Résultat des courses : le véhicule branché phare de Renault a quelque peu déçu après une durée de trajet de 11h et 15 minutes. D’un côté, la consommation moyenne n’a pas été folichonne. De l’autre, la vitesse de charge de la voiture aurait mérité un poil plus d’optimisation.

Mise à jour Android 13 : ces cinq appareils Samsung vont passer à One UI 5

Samsung continue de se montrer exemplaire en matière de mise à jour logicielle d’Android. Le constructeur coréen déploie à vitesse grand V One UI 5 basée sur Android 13 sur une grande partie de son offre haut de gamme et milieu de gamme. Cette fois-ci, c’est au tour des Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy A71 et Galaxy F62 d’en profiter dans plusieurs parties du monde. Samsung tient à remplir son objectif : MAJ tous ses appareils d’ici fin 2023.

Vidéo de la semaine : notre comparatif photo ultime

