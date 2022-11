Renault Mégane électrique : pourquoi elle déçoit sur les longs trajets

Le Youtubeur norvégien Bjørn Nyland a testé la Renault Mégane E-Tech Electric 60 kWh sur 1 000 kilomètres, mais la compacte électrique est plutôt décevante. Elle se laisse en effet largement distancer par la Volkswagen ID.3.

Si vous êtes un amateur de voitures électriques, et surtout un fidèle lecteur de Frandroid, vous avez sans doute déjà entendu parler de Bjørn Nyland. Ce Norvégien possède une chaîne Youtube et s’est spécialisé dans les tests de modèles électriques. Mais ce dernier est surtout connu pour son fameux « 1 000 km challenge », dans lequel il teste divers véhicules sur une longue distance afin de savoir lequel arrive au bout le plus rapidement.

De nombreuses voitures sont déjà passées entre ses mains, lui permettant d’établir un vrai classement actuellement dominé par la Kia Ceed PHEV (hybride rechargeable), qui sert de référence avec seulement 9 heures pour faire 1 000 kilomètres grâce à sa motorisation thermique.

Un nouveau test

Mais pour l’heure, les deux modèles électriques les plus performants dans cette épreuve sont la Nio ES8 (grâce à sa possibilité de « recharger » sa batterie en cinq minutes) et la Mercedes EQS (et son immense batterie de 107 kWh), avec respectivement 9 et 9h05. Il y a quelques jours, Bjørn Nyland testait également le nouveau Volkswagen ID. Buzz, qui obtenait une belle place dans le classement pour un véhicule de ce type, réalisant le voyage en seulement 10h30 à 12° en moyenne.

Car la température joue évidemment un rôle important, et fait partie des nombreux paramètres qui influent sur le temps total. Il sera plus facile de parcourir une longue distance lorsque celle-ci est à 25° Celsius plutôt qu’à 10° Celsius.

Mais voilà que le Youtubeur a décidé de tester un autre modèle, qui n’est autre que la nouvelle Renault Mégane E-Tech Electric. Celle-ci rencontre un franc succès en France, où elle fut la voiture la plus vendue en août, suivie par la Fiat 500 et la Dacia Spring. En octobre, la compacte fut finalement doublée par la Peugeot e-208.

Bjørn Nyland a donc pris le volant de la nouvelle star de la marque au losange pour son fameux challenge des 1 000 kilomètres. C’est alors la version équipée de la batterie de 60 kWh, que nous avons testé quelques mois plus tôt, qui a été mise à l’épreuve, affichant alors une autonomie oscillant entre 450 et 470 kilomètres selon le cycle WLTP en fonction de la finition choisie, de la puissance du moteur (130 ou 220 ch).

Avant de faire le test, notre Youtubeur avait alors tablé sur un temps de 10h45, semblable à celui réalisé par sa rivale, la Volkswagen ID.3 avec sa batterie de 62 kWh. Mais ce n’est finalement pas vraiment ce qu’il s’est passé…

Une petite déception

En effet, il aura finalement fallu 11 heures et 15 minutes à Bjørn Nyland pour arriver au bout des 1 000 kilomètres au volant de cette Mégane E-Tech, le tout à une température moyenne de 12°. Nous sommes donc assez loin du temps réalisé par l’ID.3, qui bénéficiait également d’une météo plus clémente, avec une moyenne à 14°.

Comme le précise InsideEVs, qui relaie la vidéo du spécialiste norvégien, la compacte a même mis plus de temps que le Nissan Ariya, qui a réalisé l’excercice en 11h05 à une température de 10° en moyenne et avec une batterie de 66 kWh. Pour rappel, les deux SUV partagent la même plateforme CMF-EV conçue par l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

On peut aussi citer la Tesla Model 3 Propulsion, avec sa batterie de 60 kWh, qui n’a nécessité que 10h pour boucler les 1 000 km de l’exercice.

Au total, six pauses ont été nécessaires pour recharger la compacte électrique, un nombre qui reste dans la moyenne par rapport aux autres voitures testées. 227 kilomètres ont été parcourus d’une seule traite au début, puis la distance moyenne entre chaque arrêt était d’environ 129 kilomètres. Autre déception, la consommation, avec pas moins de 243 Wh/km à une vitesse moyenne de 88,9 km/h ce qui reste assez élevé pour un véhicule de ce gabarit.

Cependant, la Mégane E-Tech fait nettement mieux que la star des électriques, la Peugeot e-208, qui a nécessité 12h30 pour faire 1 000 kilomètres, à une température pourtant avantageuse de 17°. Pour l’heure, c’est la Honda E qui se place tout en bas du classement, avec 16h pour réaliser l’exercice, à 15° en moyenne. La faute notamment à sa toute petite batterie de 35,5 kWh lui permettant de ne parcourir que 222 kilomètres WLTP.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.