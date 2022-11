Mise à jour Android 13 : ces cinq appareils Samsung vont passer à One UI 5

One UI 5 arrive sur cinq autres appareils dont la Galaxy Tab S7 et le Galaxy S21 FE.

Samsung est optimiste quant à sa capacité à déployer One UI 5 sur toute sa flotte de téléphone avant la fin de l’année. Après le Galaxy A52, c’est maintenant au tour de deux tablettes et trois téléphones de passer le cap d’Android 13 rapporte XDA.

Certains fans s’inquiétaient de ne pas le voir dans la liste officielle des appareils amenés à être mis à jour, mais pas de panique, son tour ne devrait plus tarder, le Galaxy S21 FE commence à être mis à jour en Thaïlande. Il s’agit de la version sous Exynos cependant, tandis qu’une partie des variantes sous Snapdragon l’ont déjà reçu auparavant.

Les Tab S74 suivent de près

Autre appareil haut de gamme à recevoir la mise à jour, les Galaxy Tab S7 et S7 Plus en profitent moins d’une semaine après la Galaxy Tab S8. Toutes les variantes de ces deux tablettes, Wi-Fi ou cellulaire, devraient en profiter en Europe.

D’autres smartphones davantage d’entrée de gamme passent à One UI 5. On peut citer le Galaxy A71, lancé au départ avec Android 10, qui commence à passer à Android 13 en Pologne et Russie. Le Galaxy F62 également en profite.

Samsung semble donc bien lancé pour réussir son pari de mettre à jour tous ses appareils avant la fin de l’année. Même s’il reste encore pas mal de boulots, le fait que le géant coréen s’attarde déjà sur des appareils d’entrée de gamme est très bon signe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.