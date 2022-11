Samsung Galaxy A52 : One UI 5 (Android 13) est disponible en France

En France, le Samsung Galaxy A52 commence à recevoir la mise à jour vers One UI 5 basée sur Android 13.

Android 13 semble représenter un chantier de la plus haute importance chez Samsung qui déploie son interface One UI 5 à toute vitesse. Voici qu’un nouveau modèle profite de la mise à jour : le Samsung Galaxy A52.

Il s’agit là d’un smartphone sorti en 2021 sur le segment milieu de gamme. Le Samsung Galaxy A52 commence à recevoir la mise à jour vers One UI 5 (Android 13) en France comme en atteste la capture d’écran ci-dessous que nous a envoyée un internaute. D’autres internautes dans d’autres pays indiquent aussi recevoir la même mise à jour sur cet appareil.

Samsung Galaxy A52 : un oubli corrigé

Il est intéressant de noter que le Samsung Galaxy A52 ne figurait pas dans la liste officielle des smartphones compatibles avec One UI 5. Cependant, il semblait assez clair qu’il s’agissait d’un simple oubli. D’autant plus que le Galaxy A52s 5G (lancé aussi en 2021) ainsi que les Galaxy A51 et A51 5G (datant de 2020) étaient bien concernés.

Sur les mises à jour majeures d’Android, Samsung a de grandes ambitions dès 2023 pour battre la concurrence et promet ainsi des déploiements plus rapides que jamais. Au vu de l’importance du géant sud-coréen sur le marché mondial, cela pourrait avoir des répercussions intéressantes sur la fameuse fragmentation d’Android.

Le système d’exploitation a souvent été critiqué pour la lenteur avec laquelle ses dernières versions se rendent disponibles sur les smartphones compatibles.

