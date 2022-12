Camion électrique Renault, nouveau vélo Moustache et recherche simplifiée sur Gmail – L’actu tech de la semaine

Si la semaine a été plutôt calme dans le domaine de la tech, quelques actualités sont cependant à noter, que ce soit du côté des véhicules électriques français, chez Renault et Moustache, ou de la recherche d'emails que Google compte bien simplifier.

Renault se lance dans le poids lourd électrique

Alors que Tesla a livré cette semaine davantage d’informations sur le Semi, son poids lourd destiné à débarquer très bientôt sur les routes américaines, le constructeur a été devancé de quelques jours par une marque française : Renault. Le constructeur a en effet dévoilé ces nouveaux poids lourds électriques, le T E-Tech et C E-Tech. Si ces deux camions n’arriveront pas sur les routes avant le début d’année prochaine, on connaît désormais leurs caractéristiques et leurs lignes avec une puissance de 490 kW, soit l’équivalent de 666 chevaux et des batteries avec des capacités de 180 à 540 kWh pour une autonomie de 300 km.

Moustache est en Weekend (comme nous)

Le constructeur français Moustache s’est fait connaître pour ses vélos électriques proposant un excellent confort et de belles performances. La firme a annoncé cette semaine une version allégée du Weekend 27 FS Dual EQ, sobrement baptisée Weekend FS EQ. Ici, il ne s’agit pas de chambouler la gamme du constructeur, mais de proposer un vélo aux caractéristiques plus modestes pour un prix plus abordable. Comptez notamment une autonomie théorique de 116 km, un poids de 26,5 kg, une batterie de 625 Wh, un moteur central Bosh Performance Line CX de 85 Nm et un système de transmission Shimano à 12 vitesses. Le tour pour un tarif qui reste élevé, à 6399 euros.

Sur Gmail, trouver un vieux mail va devenir un jeu d’enfant

Google continue d’améliorer les fonctionnalités de Gmail. La firme a annoncé cette semaine une nouvelle fonction pour la recherche d’emails au sein de sa boîte de réception. S’il peut être frustrant de rechercher parmi des centaines ou des milliers de mails, la firme va tirer profit de son intelligence artificielle pour déceler les habitudes des utilisateurs et proposer des résultats plus pertinents selon le contexte. Cette nouveauté devrait être activée par défaut pour tous les utilisateurs à compter de la mi-décembre.

Vidéo de la semaine : les smartphones pliants chinois arrivent

