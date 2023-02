Énorme gisement de lithium, One UI 5.1 et ChatGPT sur un nouveau navigateur – L’actu tech de la semaine

La semaine du 13 février 2023 a été marquée par plusieurs faits d’actualité intéressants : l’énorme gisement de lithium découvert en Inde pour commencer, suivi du déploiement de One UI 5.1 sur des nouveaux smartphones Samsung, et pour finir, l’intégration de ChatGPT dans un nouveau navigateur.

Lithium : 5,9 millions de tonnes découvertes en Inde

La sacrée trouvaille de l’Inde. Le deuxième pays le plus peuplé au monde a mis la main sur un gigantesque gisement de lithium présent sur son territoire : 5,9 millions de tonnes au total. Pour mettre en perspective ce chiffre, il convient de rappeler l’estimation de gisements mondiaux calculée en 2018 : 14 millions. En clair, les batteries de voitures électriques ont encore de beaux jours devant elles.

One UI 5.1 s’invite sur trois smartphones phares de Samsung

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ont débarqué en Europe avec One UI 5.1, basée sur Android 13. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les Samsung Galaxy S22, S21 et S20 y aient aussi droit. Ces trois gammes profitent donc des nouveautés relatives à cette interface, qui fait notamment la part belle à la personnalisation et aux Modes/Routines inspirés d’iOS.

Une petite dose de ChatGPT sur Opera

Depuis le buzz de ChatGPT, l’intelligence artificielle fait l’objet d’un immense intérêt de la part des grandes multinationales. Le navigateur Opera a lui aussi décidé de s’en emparer, en intégrant, justement, ChatGPT à son système. Pour le moment, une seule fonctionnalité est proposée : en appuyant sur un bouton, l’IA est capable de générer un court résumé de n’importe quelle page internet ou article sous la forme d’une liste à puces.

Vidéo de la semaine : le pliable à clapet d’Oppo

