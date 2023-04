Tamagotchi pour hacker, énième abandon chez Google et un SUV trop rapide – L’actu tech de la semaine

Parce que tout le monde n'a pas le temps de suivre l'actualité tech, on vous résume les principales informations de la semaine : le Flipper Zero fait sensation sur TikTok, Google enterre un nouveau produit et le prochain SUV électrique Zeekr pourrait être plus dangereux que rapide.

Un Tamagotchi pour hacker

Avec son petit boîtier blanc et orange, son écran bichrome et son logo de dauphin, le Flipper Zero a tout du jouet pour enfant… sauf que c’est un outil capable de cloner des clés d’hôtels ou de modifier les prix des panneaux d’affichage. Pratique pour des hackers mal intentionnés. Posant des soucis évidents de sécurité informatique, Amazon a banni l’outil de sa boutique américaine. Toutefois, l’appareil est très plébiscité sur TikTok.

La mort des écrans connectés Google

Une nouvelle pierre tombale vient s’ajouter aux nombreux produits abandonnés par le géant de la tech américain. Cette fois-ci, ce sont les écrans connectés. Ces tablettes sédentaires commercialisées par d’autres constructeurs ne recevront plus de mises à jour, Google préférant les laisser mourir à petit feu. Un énième abandon qui interroge sur la stratégie de l’entreprise.

Un SUV électrique presque trop rapide

La marque chinoise Zeekr a présenté son prochain SUV de luxe Zeekr X, prévu pour être commercialisé en Europe. Passant de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, ce modèle surpuissant pourrait toutefois pâtir de ses performances au moment de passer certains tests de sécurité, notamment en termes de stabilité du véhicule.

