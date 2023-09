Pourquoi c’est une bonne idée d’acheter un PC AMD pour jouer à Starfield

« Vais-je pouvoir jouer à Starfield dans des conditions décentes avec mon PC ? » Une question épineuse que se posent sans doute des milliers de joueurs, et qui possède une réponse assez simple : oui. Surtout si vous possédez un PC équipé d'un processeur et d'une carte graphique issus d'AMD.

Sur un marché du jeu vidéo pétri de remakes et de suites à n’en plus finir, les nouvelles licences sont suffisamment rares pour que chaque nouvelle annonce suscite un engouement incroyable. Alors imaginez un peu lorsque ladite licence n’est autre que le premier jeu solo de Bethesda en cinq ans et qu’il s’agit d’un RPG qui se déroule dans l’espace. Un jeu à l’échelle d’une galaxie, ambitieux à tous les égards, et qui tire pleinement parti des dernières avancées techniques sur le plan visuel.

Une telle ambition ne va évidemment pas sans quelques contreparties. Starfield est un jeu gourmand, qui a besoin d’une machine puissante pour exprimer son plein potentiel. Les joueurs PC risquent de se retrouver le bec dans l’eau, faute d’avoir une configuration assez solide pour gérer la complexité du dernier Bethesda.

C’était sans compter sur AMD qui a noué un partenariat avec l’éditeur et travaillé avec le studio pour proposer une expérience de jeu optimisée sur des configurations utilisant ses CPU et GPU. Le but ? Permettre aux joueurs d’atteindre, voire dépasser, la fameuse barrière des 60 FPS.

Découvrir les configurations AMD pour jouer à Starfield

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Starfield est offerte si vous vous laissez tenter par l’une de ces machines équipées en AMD.

FSR 2 et pilotes dédiés : un partenariat Bethesda/AMD qui porte ses fruits

C’est en juin dernier, à l’occasion d’une déclaration conjointe, que Bethesda et AMD ont annoncé leur collaboration sur Starfield, faisant du fondeur son partenaire technique exclusif. Concrètement, cela signifie que les deux entités ont étroitement collaboré pour optimiser les performances de Starfield sur les machines équipées de CPU et GPU AMD.

Afin de garantir aux joueurs équipés en AMD une expérience fluide sur Starfield, le travail du constructeur a principalement consisté à permettre au titre de Bethesda d’exploiter en totalité la puissance de calcul des AMD Ryzen 7000 (CPU) et AMD Radeon 7000 (GPU). Comment ? Eh bien, pour commencer, AMD a envoyé certains de ses ingénieurs dans les équipes de développement de Bethesda afin qu’ils les aident à optimiser le moteur du jeu pour les configurations AMD.

Ensuite, AMD a travaillé sur deux grands axes :

le support du FSR 2 : le FidelityFX Super Resolution (ou FSR donc) est une technologie qui permet d’améliorer les performances en jeu grâce à des technologies de mise à l’échelle. Comprenez par là que le FSR permet, grâce à un algorithme avancé, d’améliorer la fluidité et la définition de sortie d’un jeu. De quoi obtenir, par exemple, un jeu en 4K alors que le moteur du jeu effectue, lui, un rendu en 1080p ;

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce partenariat semble avoir porté ses fruits. Selon les premiers chiffres dévoilés par AMD, les performances des machines entièrement équipées chez le constructeur proposent des performances plus élevées que chez la concurrence.

En 4K, avec les paramètres en Ultra et le FSR2 activé, l’AMD Radeon 7900 XTX et l’AMD Radeon 7900 XT tiennent la dragée haute à une GeForce RTX 4080, avec un gain de 16 et 8 FPS respectivement. Un constat que l’on retrouve en 1440p ou 1080p avec les autres références du constructeur.

FHD, QHD ou 4K : quelle machine AMD choisir pour jouer à Starfield ?

Quel que soit votre profil de joueur, ou votre budget, vous devriez être en mesure de trouver votre bonheur dans les linéaires virtuels de LDLC. L’e-commerçant propose de nombreuses configurations adaptées à vos besoins, et prêtes à l’emploi. Conçues et montées par les experts maison, elles bénéficient aussi d’une généreuse garantie de 3 ans entièrement gratuite.

Ces trois configurations sont l’assurance d’approcher ou dépasser les fameux 60 FPS sur Starfield, que ce soit en 1080p, en 2K ou en 4K à des prix abordables.

Et s’il fallait un dernier argument pour vous convaincre de franchir le pas, sachez que Starfield vous sera offert pour tout achat de l’une des configurations présentées ci-après. Vous obtiendrez l’édition Standard avec le PC Zenartic simple, et l’édition premium pour les autres références. Elle comprend :

le jeu de base (évidemment) :

l’extension Shattered Space (à sa sortie) ;

des objets en jeu avec le pack d’apparence de Constellation (fusil laser Equinoxe, combinaison, casque et jet pack) ;

l’art book et la bande originale du jeu en version numérique ;

Zenartic : une configuration abordable pour jouer en 1080p

Si comme près de 60 % des joueurs, vous vous moquez de jouer en 2K ou 4K, la configuration Zenartic est parfaite pour vous. Construite autour d’un AMD Ryzen 5 5600X et d’une AMD Radeon RX 7600 8 Go, cette tour bénéficie aussi de 16 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 1 To. Une configuration solide, qui devrait vous permettre de profiter de Starfield à condition de ne pas pousser les paramètres graphiques dans les hautes sphères de l’ultra.

Outre son esthétique et son faible encombrement, cette tour se démarque aussi par son prix, puisqu’elle est proposée par LDLC au petit prix de 849 euros. Attention toutefois, cette configuration est vendue sans montage ni OS.

Si vous avez un peu plus de budget et que vous ne souhaitez pas vous embarrasser du montage, LDLC vous propose cette tour prête à l’emploi (avec OS) pour 1 099 euros.

PC CézaR 5 : la configuration parfaite pour jouer en 2K

Si vous avez un budget un peu plus élevé et que vous ciblez le bon rapport qualité-prix-performance, le PC CézaR 5 est sans doute fait pour vous. Pour cette tour, LDLC a opté pour un AMD Ryzen 5 7600X et surtout, la toute récente AMD Radeon RX 7700 XT. Pensée pour le jeu en 1440p, elle tire pleinement parti des dernières technologies d’affichages (ray tracing, FSR2, etc.) pour proposer une expérience fluide sans concessions sur la partie graphique.

Le PC CézaR 5 est actuellement proposé à 1 399 euros dans sa version la plus simple, sans licence Windows.

Cette tour est aussi proposée dans une version pourvue d’un OS, en l’occurrence Windows 11, pour quelques deniers de plus, soit 1 549 euros.

Zenartic 7 : un PC puissant pour apprécier Starfield en 4K

Avec le PC Zenartic 7, vous faites le choix de la puissance. L’AMD Ryzen 7 7700 s’associe ici à la dernière-née de chez AMD : la AMD Radeon RX 7800 XT. Un duo capable de relever avec brio les tâches les plus ardues et qui ne fera qu’une bouchée de Starfield en 4K. Afin de garantir la stabilité de cette configuration, LDLC a opté pour un boitier be quiet! Pure Base 500 qui permet d’assurer un refroidissement optimal.

La Zenartic 7 est disponible chez LDC pour 1 699 euros dans une version sans OS.

Et si vous souhaitez acquérir cette tour avec un OS, sachez que c’est possible. LDLC vous propose le PC Zenartic 7 avec Windows 11 à 1 849 euros.