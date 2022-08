AMD lance ses Ryzen 7000 : puissance en hausse, 5 nm, AM5, DDR5 et PCIe 5

AMD a dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs pour PC de bureau : les Ryzen 7950X, 7900X, 7700X et 7600X. Basés sur l’architecture Zen 4, ils promettent des beaux gains en performances.

Comme prévu, AMD a dévoilé dans la nuit sa nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 7000. Les nouvelles puces étaient attendues : elle donne le coup d’envoi des machines de nouvelles générations AM5 du fabricant.

Faisons le point sur les nouveautés, les prix et les dates de sortie des produits.

Architecture AMD Zen 4 en 5 nm

Au cœur de cette nouvelle gamme de processeurs, il y a une nouvelle architecture : AMD Zen 4. Elle vient logiquement remplacer l’architecture AMD Zen 3 utilisée sur les gammes Ryzen 5000 et Ryzen 6000 que l’on croise couramment dans des PC.

Cette nouvelle architecture repose sur 4 grandes nouveautés pour AMD. Tout d’abord le passage à un processus de fabrication TSMC 5 nm très attendu pour ses gains en performances et en consommation.

Il y a ensuite l’intégration des instructions AVX-512 permettant aux processeurs AMD Zen 4 d’être plus doué avec les calculs d’inférences en IA.

Il y a enfin plusieurs changements d’architecture qui permettent à AMD d’annoncer un gain d’IPC (instruction par cycle) de 13 %. Parmis les contributeurs, AMD pointe des changements sur l’algorithme prédictif, le L2 Cache et surtout le Front End. Ce dernier est le 4e point mis en avant par AMD. Sur son architecture de chiplets, AMD fait passer le I/O Die à un processus TSMC N6, très loin du 12 nm de Global Foundry utilisé sur les Ryzen 5000. Les CCD utilisent le TSMC N5 comme indiqué plus haut.

Tout cela permet à AMD d’annoncer des gains de performances impressionnants, notamment du côté des jeux vidéo.

Face au meilleur processeur Intel, le Intel Core i9 12900K, AMD promet de gagner jusqu’à 11 % de performance sur un seul cœur et 44 % de performances en multicœur, avec jusqu’à 47 % de performances en plus par watt consommé. Ici, AMD continue de miser essentiellement sur les performances brutes pour se démarquer, même si la firme passe par la question des performances par watt. Avec son architecture hybride, Intel peut faire des merveilles sur PC portable en termes de réduction de la consommation, ce qui n’est pas reflété dans un processeur pour PC de bureau comme le 12900 K.

En jeu et face à la génération précédente, AMD promet jusqu’à 40 % de gain en performance dans des jeux gourmands en physique comme Rainbow Six Siege et F1 2021 (+36 %). Le gain est plus limité, mais encore notable, sur des jeux à haute performance comme CS Go (+5 %).

La nouvelle gamme de Ryzen 5, 7 et 9

L’architecture Zen 4 c’est bien, mais les processeurs c’est mieux. AMD dévoile 4 puces basées sur la nouvelle architecture et qui seront commercialisées à partir de la fin du mois de septembre.

La gamme est composée du Ryzen 5 7600X, du Ryzen 7 7700X et des Ryzen 9 7900X et 7950 X. Ils intègrent respectivement 6, 8, 12 et 16 cœurs pour un total de 12 à 32 threads. C’est la même répartition que sur la génération précédente : AMD ne fait pas augmenter le nombre de cœurs.

Ce que l’on peut remarquer, c’est surtout le TDP qui monte à 105W pour un simple Ryzen 5 7600X et jusqu’à 170W pour les deux fleurons Ryzen 9. Pour rappel, le TDP du Ryzen 5 5600X était de 65W seulement. Cette hausse du TDP on la doit certainement à la fréquence maximale qui bondit de 4,6 à 5,3 GHz d’une génération à l’autre.

AMD promet que même son Ryzen 5 7600X devrait faire mieux que le Core i9 12900 K. Pour le démontrer, la firme a utilisé le score de Geekbench 5.4 en monocœur.

Les prix et disponibilité

AMD n’a pas dévoilé les prix conseillés en France pour sa nouvelle gamme de processeurs, mais on peut se mettre les prix américains sous la dent.

AMD Ryzen 5 7600X : 299 dollars

AMD Ryzen 7 7700X : 399 dollars

AMD Ryzen 9 7900X : 549 dollars

AMD Ryzen 9 7950X : 699 dollars

La gamme de prix est très proche de celle annoncée en 2020 par AMD pour ses Ryzen 5000. La marque ne procède donc pas à une hausse des prix pour ses processeurs. Le Ryzen 9 7950X se permet même une réduction de 100 dollars, face aux 799 dollars du lancement du Ryzen 9 5950X. La concurrence a du bon.

Rappelons que les prix en euros pourraient tout de même avoir le droit à une hausse, comme c’est arrivé récemment à la PS5.

Le lancement des processeurs AMD Ryzen 7000 est prévu pour le 27 septembre.

Nouvelle plateforme AM5 et chipset B650E

Autre changement important pour AMD : le passage au socket AM5 et à une nouvelle génération de chipset. C’est la première fois en 5 ans que la firme renouvelle son Socket et provoque une rupture dans la compatibilité des cartes mères avec les processeurs.

AMD ne casse tout de même pas tout : les systèmes de refroidissement (ventirad ou watercooling) utilisés avec les sockets AM4 seront compatibles avec les cartes mères AM5. Il ne faudra donc pas tout racheter.

Le passage à la plateforme AM5 est l’occasion pour AMD d’augmenter la consommation maximale de ses puces, qui sera désormais de 230W au niveau du socket. Si vous montez vous-même vos machines, notez qu’il s’agit aussi d’un changement de design avec le passage à un socket LGA 1718. Cela signifie que les petits pins d’installation ne sont plus sur le processeur, mais sur la carte mère. Vous aurez donc moins de risque de casser les pattes de votre processeur à l’installation.

AMD met surtout en avant le passage à la DDR5 et au PCI Express 5.0 déjà adoptés par Intel depuis la 12e génération de processeurs Intel Core.

Quatre chipsets seront proposés pour les cartes mères AM5 : B650, X670, X670E et le tout nouveau B650E. La différence se fera dans le nombre de lignes PCI Express 5.0 gérées, la possibilité ou non d’avoir un SSD M.2 en PCIe 5.0 ou encore les fonctions comme le Wi-Fi 6E et l’USB4. Bonne nouvelle, AMD a la bonne idée de pousser les fabricants à proposer du PCIe 5.0 sur le port M.2 en priorité. Il faut dire que les SSD bénéficieront bien plus vite de la bande passante que les cartes graphiques.

Les cartes mères X670 et X670E seront disponibles le 27 septembre en même temps que les processeurs AMD Ryzen 7000. Les modèles B650 et B650E moins cher seront proposés à partir du mois d’octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.