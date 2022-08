AMD Ryzen 7000 Zen 4 : une idée des prix et une première image du packaging

La présentation des processeurs AMD Ryzen 7000 est attendue pour les prochaines semaines. Les fuites sont de plus en plus précises.

Le marché du PC est au-devant d’un grand cycle de renouvellement. AMD doit lancer ses Ryzen 7000 basés sur la nouvelle architecture Zen 4 dans les semaines à venir, mais on attend également les Radeon RX 7000 RDNA 3 avant la fin de l’année.

Ce n’est pas tout, on attend aussi les nouvelles GeForce de Nvidia, les processeurs Raptor Lake d’Intel et même du nouveau chez Qualcomm.

En attendant toutes ces nouveautés, c’est bien les Ryzen 7000 qui devraient vite pointer le bout de leurs nez. Les fuites se concentrent désormais sur la commercialisation des produits, signe que les annonces approchent.

Un nouveau packaging et des prix

Comme vous pouvez le voir, la fuite concerne avant tout une image du packaging des prochains processeurs AMD. Ce qu’il faut retenir c’est que les Ryzen 7000 ont le droit à une boite arborant un design plus moderne. Au-delà de l’aspect marketing de la chose, AMD veut visiblement marquer le changement de génération et pour cause. Les nouveaux processeurs passent au socket AM5, le premier nouveau socket de la part d’AMD en 5 ans.

Plus intéressant, la source de Videocardz a également évoqué les prix des nouveaux processeurs. Sans surprise, il faut s’attendre à une hausse des prix. Seul le plus accessible Ryzen 7 7700X devrait garder le même prix conseillé que le Ryzen 7 5700X qu’il remplace.

Les Ryzen 7 7800X et Ryzen 9 7000X devraient respectivement être lancés plus cher que les Ryzen 7 5800 et Ryzen 9 5000X en leurs temps.

Notez qu’il s’agit d’une fuite concernant les prix en dollars. Avec le taux de change entre le dollar et l’euro, il faut s’attendre à une sévère augmentation des prix en euros par rapport aux prix de lancement de la génération précédente.

Le lancement des processeurs est attendu pour le 15 septembre, avec une conférence qui serait programmée pour le 29 août.

