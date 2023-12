UPDF, un éditeur PDF tout-en-un intégrant l’IA avec un excellent rapport qualité/prix

Avec son excellent rapport qualité/prix, UPDF est un éditeur PDF performant qui offre de très nombreuses fonctionnalités pour gérer, modifier, signer et lire vos PDF.

Si vous cherchez un outil complet de gestion de vos PDF, UPDF est l’éditeur parfait. Il est capable d’éditer vos documents, d’organiser les pages, de les signer, de les annoter, de les commenter ou de les lire tout simplement. Il est de plus compatible avec Windows, macOS, Android, iOS ou iPadOS. Mieux, UPDF offre également une IA génératrice de texte qui est en mesure de traduire, de résumer et d’assister l’utilisateur pour lui faire gagner en productivité.

En ce moment, Superace Software, l’éditeur derrière l’outil, propose de très généreuses promotions. L’occasion de découvrir et adopter UPDF avec son extension AI.

UPDF n’est bien entendu pas le seul éditeur PDF sur le marché, mais il offre de nombreux avantages par rapport à ses concurrents. Son prix attractif, ses performances d’exécution et surtout sa rapidité de traitement en font un outil plus qu’intéressant à utiliser. Qu’il s’agisse d’ouvrir un fichier PDF, de le lire, de le signer, de le résumer avec l’IA, ou de le passer au scanner OCR de reconnaissance de caractères, UPDF réalise ces opérations en quelques secondes, quelle que soit la taille du fichier.

En plus d’être multiplateforme, intuitif et rapide, UPDF est proposé à des tarifs très intéressants pour son abonnement ou sa licence unique. Il fait d’ailleurs régulièrement l’objet d’offres promotionnelles très avantageuses. Surtout, la version gratuite va plus loin en proposant non seulement une visionneuse, mais aussi des outils d’édition et d’annotation, là où les concurrents se limitent à la visionneuse gratuite. Ainsi, la version gratuite d’UPDF propose d’accéder à toutes les fonctionnalités, avec uniquement quelques limitations dans le nombre d’utilisation de l’IA et de la conversion.

UPDF, un éditeur PDF unique sur le marché

UPDF est donc un logiciel pour afficher, lire, modifier, convertir, annoter, commenter, signer, protéger, remplir, imprimer, compresser et même reconnaitre, grâce au module OCR, les caractères d’un document PDF. Il peut être téléchargé et installé sur les ordinateurs (Apple ou Windows) de bureau, mais aussi sur les tablettes ou et les smartphones. Mieux, son assistant alimenté par l’intelligence artificielle lui confère un avantage non négligeable sur la concurrence. Et s’il faut traiter un grand nombre de documents en une fois, UPDF prend aussi en charge le traitement par lot.

Si UPDF se distingue des autres éditeurs par l’étendue de ses options de travail, il est également unique sur son schéma commercial. La plupart des éditeurs PDF proposent une version gratuite qui couvre l’essentiel des besoins pour lire, annoter et imprimer les documents, mais si les utilisateurs veulent aller plus loin pour signer, modifier, convertir ou même modifier un PDF sur Android, il faut passer par l’abonnement ou l’achat d’une licence. Et généralement, un compte se limite à une, voire deux installations sur vos appareils.

Avec la version gratuite d’UPDF, vous disposerez de toutes ces fonctionnalités sans limite de temps, avec la possibilité d’installer l’application sur quatre appareils avec un seul compte. Seul un filigrane discret sera appliqué à vos documents sauvegardés. Et en prenant l’abonnement UPDF Pro avec l’extension AI, l’utilisateur peut profiter de 20 Go d’espace de stockage sur UPDF Cloud. Côté tarif, l’abonnement à UPDF Pro ne représente que 12 % d’une licence Adobe Acrobat Pro. Une économie substantielle pour un logiciel complet.

Comment UPDF peut-il intéresser aussi les professionnels ?

Être rapide, efficace et faire gagner en productivité, voilà tout ce que peut apporter UPDF aux professionnels, en plus de toutes les fonctionnalités précédemment mentionnées. Cet éditeur PDF a été développé pour garantir à tous les utilisateurs une rapidité d’exécution et une réactivité à toute épreuve, même pour ceux utilisant la version gratuite.

Les outils proposés sont utiles, pratiques et rapidement accessibles grâce à une interface fluide, ergonomique et bien pensée. Et pour les professionnels gérant au quotidien les PDF, UPDF est en mesure d’importer un fichier pour le convertir dans d’autres formats de fichiers Microsoft Office (DOCX, PPTX, XLSX, CSV), image (PNG, JPG, BMP, GIF et TIFF), texte (RTF, TXT), HTML et XML.

Les professionnels pourront aussi s’appuyer sur l’assistant alimenté par l’IA pour simplifier certaines opérations, et ainsi gagner en productivité. Ils pourront notamment traduire, résumer, rédiger et expliquer des documents, chercher des idées ou poser des questions sur des problématiques d’orthographe.

Lorsqu’un professionnel reçoit un rapport de plusieurs dizaines de pages avec des graphiques complexes et de nombreuses données chiffrées, l’IA d’UPDF est en mesure d’extraire l’essentiel du document en quelques secondes. Si le texte est en anglais, sa traduction sera effective aussi rapidement. Plus besoin d’ouvrir un navigateur web pour profiter d’un outil de traduction en ligne, ou d’exécuter un logiciel de traduction sur un PC. Par rapport aux autres éditeurs PDF intégrant l’IA, UPDF AI prend en charge l’analyse des documents volumineux. Là où les concurrents limitent chaque document à moins de 100 Mo, UPDF AI peut traiter des fichiers allant jusqu’à 2 Go.

Les professionnels apprécieront également de pouvoir travailler sur n’importe quelle plateforme et de retrouver leurs documents depuis leur espace UPDF Cloud. Un gigaoctet de données est d’ailleurs disponible gratuitement au moment de la création du compte. Avec un abonnement, vous pouvez profiter d’un espace allant jusqu’à 20 Go de stockage (avec l’extension IA). Il est ainsi possible de synchroniser les fichiers entre vos différents appareils et de les éditer depuis l’application mobile (pour Android et iOS) ou depuis le logiciel pour ordinateur (PC, Windows ou Mac).

UPDF, un éditeur PDF à petit prix

Les particuliers, les étudiants et les TPE/PME pourront trouver toutes les fonctionnalités nécessaires à l’édition et la gestion des PDF dans la version gratuite.

Cependant, avec un tarif exceptionnel de -63 % par rapport à son prix habituel, les professionnels ayant des besoins plus poussés pourront profiter de toutes les fonctionnalités d’UPDF Pro pendant un an (avec renouvellement automatique) à des prix défiant toute concurrence. Et pour quelques euros de plus par an, avec la licence Pro, l’extension UPDF AI permet de profiter de toutes les fonctionnalités de l’IA et d’un espace de stockage allant jusqu’à 20 Go.