iFixit dévoile une des raisons du prix élevé du Vision Pro : ce casque est incroyablement complexe

Un casque de réalité mixte à plus de 3 000 dollars ? Voilà le Vision Pro d'Apple. Ce produit recèle encore de nombreux mystères. iFixit a réussi à en élucider quelques-uns.

Le Vision Pro d’Apple fait parler de lui, et pas qu’un peu. Avec un prix qui dépasse les 3 000 dollars, ce casque de réalité mixte a su captiver l’attention aussi bien pour son innovation que pour sa facture assez salée.

iFixit, célèbre pour ses démontages d’appareils tech, s’est attelé à la tâche de révéler les entrailles du Vision Pro, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’aventure s’annonce riche en découvertes.

iFixit a commencé par annoncer que le démontage du Vision Pro serait si complexe qu’une seule vidéo ne suffirait pas. Cela nous donne une idée de la densité technique de l’appareil. Le casque s’est avéré être un véritable casse-tête à démonter, il pose des défis pour accéder à certains composants sans causer de dommages.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

D’abord, retirer la vitre avant sans briser quelque chose a été une opération délicate, nécessitant de la chaleur et beaucoup de patience. L’écran EyeSight, qui affiche les yeux de l’utilisateur, a été pointé comme un possible talon d’Achille pour ce qui est de la réparabilité. iFixit a toutefois trouvé des points positifs, notamment la facilité de remplacement de certains composants comme les haut-parleurs et la batterie.

Un aperçu des innovations d’Apple

Le détail du démontage offre un aperçu des innovations d’Apple, du système de réglage automatique du dégagement oculaire à la superposition complexe des écrans et du matériel, sans oublier l’éventail de capteurs embarqués. Malgré ses avancées, le Vision Pro montre aussi ses limites, comme son poids et sa batterie externe.

Le cœur du Vision Pro est une puce M2, un SoC ARM avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, et un moteur neuronal à 16 cœurs. Avec 16 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 1 To de stockage, le casque est une bête de course. Sans oublier, la nouvelle puce R1, orchestrant les données des 12 caméras, cinq capteurs et six microphones.

Apple n’a pas lésiné sur le confort, en intégrant des matériaux souples et agréables au toucher, à l’image du Solo Knit Band. L’idée est de faire oublier au porteur qu’il a un casque sur la tête.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les premiers retours, comme ceux de Numerama qui se projettent déjà vers une V2, indiquent que l’excitation autour du Vision Pro n’est pas basée sur vent.