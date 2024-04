Une vraie alternative à DJI, le « pire produit » et un problème d’écran chez Samsung – L’actu tech de la semaine

Voici les principales actus qui ont marqué la semaine, entre une nouvelle alternative aux drones DJI, des réactions aux tests négatifs et un souci d'écran chez Samsung.

Il existe une alternative à DJI, voici le Xiaomi Fimi Mini 3

Dans le domaine des drones grand public, DJI règne en maître depuis des années. Pourtant, la firme chinoise est régulièrement concurrencée par d’autres acteurs comme Yuneec, Autel Robotics ou, plus récemment, Xiaomi. Le constructeur a en effet lancé récemment un nouveau drone via sa filiale Fimi, spécialisée dans les drones. Il s’agit du Fimi Mini 3, un drone venant concurrencer le DJI Mini 3. Pour l’heure, il n’a été annoncé qu’en Chine à un tarif équivalent à environ 300 euros.

« Le pire produit que j’ai jamais testé » : la vérité doit être dite, même si elle est dure à entendre

C’est un avis particulièrement critique qu’a rendu le youtubeur MKBHD à propos de l’AI Pin d’Humane. Une vidéo qui a été beaucoup critiquée, certains n’hésitant pas à accuser le vidéaste de vouloir couler l’entreprise américaine. L’occasion de remettre les points sur les « i » quant au but d’un test de produit. L’objectif n’est pas de couler ou d’encenser une entreprise. C’est avant tout de permettre aux consommateurs de faire le meilleur choix possible avec leur argent.

Les smartphones Samsung de nouveau touchés par la « ligne verte »

Depuis quelques jours, de plus en plus de problèmes d’écrans semblent émerger du côté des smartphones de chez Samsung. Des problèmes qui semblent de plus en plus nombreux et concernant l’ensemble des modèles de la firme coréenne, qu’il s’agisse de smartphones haut de gamme comme le Galaxy S22 ou de téléphone d’entrée de gamme comme le Galaxy M21. Pour l’heure, Samsung n’a pas encore réagi à ces problèmes.

Le test de la semaine : les Nothing Ear (2024)

Le constructeur britannique Nothing a dévoilé cette semaine ces deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil, les Nothing Ear (2024) et les Nothing Ear (a). En attendant le test des seconds — dès demain matin — vous pouvez déjà retrouver le test des Nothing Ear, des écouteurs particulièrement convaincants pour leur prix de 150 euros, qu’il s’agisse de la qualité sonore, du confort ou même de la réduction de bruit. Un 9/10 bien mérité.

La vidéo de la semaine : test du Samsung Galaxy A15

