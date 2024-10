Attention, cette manette chez Action n’est vraiment pas une DualSense

Le commerçant Action met en vente une manette à petit prix. Si elle a l’apparence d’une DualSense de PS5, ce n’est pas du tout le cas.

La chaîne de boutiques Action est connue pour ses nombreux produits à très petit prix. La tech n’y échappe pas et Action commercialise de plus en plus d’accessoire et produits tech.

Il y a quelques mois nous avions ainsi repéré une console de jeu rétro à moins de 10 euros. Désormais le commercant propose pendant « la semaine d’Action » une manette de jeu à seulement 17,79 euros. Un prix plancher interessant, mais attention à ce que l’on achète.

Une compatibilité limitée

Malgré son apparence reprenant le design de la manette DualSense de Sony, la manette d’Action n’est pas compatible avec la PlayStation 5. Elle propose une compatibilité PC, Android, iOS et PlayStation 4 en Bluetooth.

Pour le reste, la manette intègre un simple système de vibration, un gyroscope sur 6 axes et un port jack 3,5 mm. En bonus, la manette Battletron intègre LA fonction que l’on retrouve sur toutes les manettes alternative depuis la nuit des temps : un bouton Turbo. Il permet d’actionner de façon répété et très rapide une touche de la manette.

Elle intègre une batterie de 600 mAh rechargeable par USB-C.

Une bonne manette de secours

À moins de 18 euros, la manette Action Battletron semble intéressante si vous recherchez une manette de secours, à utiliser très occasionnellement.