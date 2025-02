ChatGPT Search devient aussi simple, gratuit et rapide à utiliser que Google

Après quelques semaines de test, OpenAI ouvre les portes de son moteur de recherche propulsé par ChatGPT à tous le monde.

ChatGPT intègre un moteur de recherche

ChatGPT a remplacé Google pour de nombreux utilisateurs. En discutant avec le chatbot en langage naturel, les utilisateurs trouvent plus facilement les informations qu’ils cherchaient, sans passer par un web de moins en moins qualitatif.

Pour aller plus loin

Il faut l’admettre, la qualité de Google est en chute libre

Conscient de ce cas d’usage très populaire, OpenAI a fini par intégrer la possibilité de chercher sur le web avec ChatGPT. À la fin de l’année 2024, la firme a donc lancé ChatGPT Search. Ce jeudi 6 février, l’outil connait sa première évolution majeure.

Un accès gratuit et sans compte

Comme OpenAI l’annonce sur son blog officiel, ChatGPT Search est désormais accessible dans toutes les régions où ChatGPT est proposé, et ce, sans avoir besoin d’utiliser un compte.

Autrement dit, ChatGPT Search devient enfin aussi facile à utiliser que Google. Plus besoin de se souvenir d’un login et d’un mot de passe, en particulier quand on utilise une machine qui n’est pas sa machine personnelle.

Ce changement va de pair avec la disponibilité de ChatGPT sur une URL très simple à retenir : chat.com. Sur n’importe quel navigateur, sur n’importe quel smartphone ou PC, il devient ainsi très simple de faire une recherche et remplacer Google.

Le géant de la recherche n’a jamais été aussi en danger que depuis l’émergence de l’IA générative et TikTok, deux nouveaux moyens de rechercher de l’information devenue très populaire ces dernières années. Google continue d’investir lourdement dans sa propre solution : Gemini.