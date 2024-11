Il faut l’admettre, la qualité de Google est en chute libre

Entre un web de plus en plus difficile à ordonner et une position dominante ne poussant pas à la remise en question, le moteur de recherche Google semble de plus en plus décevant.

La recherche pour David Tennant renvoi une image générée par IA alors que des milliers de photos de l’acteur existent // Source : capture d’écran Frandroid

Le phénomène n’est pas nouveau, mais semble continuer de s’aggraver : le moteur de recherche Google est de moins en moins pertinent malgré sa position hégémonique sur le marché.

On ne parle pas ici de l’IA de Google qui vous suggère d’ajouter de la colle glue à votre pizza ou de l’essence à vos pâtes, mais bien du simple moteur de recherche Google.

Quand le premier résultat laisse perplexe

Dernier constat en date : une simple recherche de l’acteur britannique David Tennant, connu pour ses roles dans Doctor Who, Broadchurch, Good Omens ou en encore DuckTales.

Le premier résultat ? Ni un site officiel, ni une page Wikipédia, mais une page du site « AstrumPeople ». Vous n’en n’avez jamais entendu parlé ? C’est normal, ce site réunit à peine 100 abonnés sur X, une seule publication sur Patreon et une navigation rapide sur le site fait rapidement comprendre de quoi il s’agit.

Le site Astrum People semble quasi-exclusivement généré par IA // Source : capture d’écran Frandroid

Ce site semble tout simplement reprendre le contenu de Wikipedia, le passer à la moulinette d’une IA générative pour réorganiser certaines informations et faire générer une image de une pour illustrer la biographie de plusieurs célébrités.

Le site reprend la même liste de sources que la page Wikipedia correspondante // Source : capture d’écran Frandroid

Le problème n’est pas tant que ce site existe, mais qu’il puisse se retrouver en premier résultat de Google. Il n’apporte aucune valeur ajoutée, ne fait que reprendre le contenu d’un site établi (Wikipedia) et n’intègre même pas de véritable photo du sujet.

La qualité de Google inquiète

Ce n’est pas la première fois que la pertinence du moteur de recherche Google inquiète. En mars 2024, Le Monde publiait un article « Sur Google, les résultats de recherche sont-ils vraiment de plus en plus mauvais ? » où le géant promettait qu’une mise à jour de son algorithme allait « réduire la quantité de contenus qui ne sont d’aucune aide et qui sont de mauvaise qualité, et à augmenter le nombre de résultats utiles ». Google met à jour en permanence son algorithme, mais il faut bien admettre que le géant ne semble pas réussir à proposer un moteur de qualité où les premiers résultats ne trichent pas pour remonter.

Dans le monde anglophone, de plus en plus d’utilisateurs ont recours à des astuces pour forcer Google à redevenir pertinent en ajoutant « wiki » ou « reddit » dans les mots clés et faire remonter des discussions entre humains davantage susceptibles de résoudre les problèmes.

À ces accusations, Google explique continuellement avoir amélioré la qualité de son service année après année.

Google se serait « merdifié »

L’explication de cette baisse de qualité perçue pourrait être double. D’un côté, il y a l’augmentation continue de la quantité de données sur le web de façon exponentiel, surtout à l’heure des pages et images générées par IA.

De l’autre, il y a le phénomène « merdification » (ou enshittification en anglais). Comme expliquée par la journaliste Lucie Ronfaut dans l’émission Internet Exploreuses, il s’agit d’un phénomène de dégradation de la qualité qui affecte les plateformes numériques en position dominante.

Le phénomène est assez simple à expliquer : un nouveau service performant né sur Internet et attire de nombreux utilisateurs, en fonctionnant à perte et sans modèle économique précis.

Puis, une fois arrivée à une taille importante, le service utilise cette base d’utilisateurs pour convaincre les entreprises d’intégrer des publicités et s’impliquer sur la plateforme.

Enfin, après avoir atteint la taille maximale, la plateforme voit sa qualité se dégrader, mais profite de sa position pour générer des revenus à la fois à travers les utilisateurs et les entreprises présentes. La situation est pire si l’on parle d’une plateforme en position dominante, sans alternative crédible.

De nombreux géants ont été accusés de « merdifier » leurs services : Amazon, Facebook, Instagram, Uber ou encore AirBnB.

Pour en sortir, il faut généralement qu’une alternative émerge. Ironiquement, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers TikTok et ChatGPT pour effectuer des recherches. OpenAI a récemment dévoilé ChatGPT Search.