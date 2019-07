La version 76 de Google Chrome est disponible pour Android, Linux, Mac et Windows. Cette mise à jour apporte des nouveautés pour le mode Incognito et Flash.

Le mode Incognito de Google Chrome est une fonction très populaire qui permet de naviguer sur des sites sans les ajouter à son historique ou que le navigateur sauvegarde des cookies et des informations relatives aux formulaires.

En principe, il était impossible qu’un site web puisse détecter que vous utilisez le mode Incognito. Pourtant, une faille dans l’API FileSystem permettait aux sites de contourner cela. Google avait promis de corriger le problème avec Chrome 76. Les sites de presse avec abonnement payant voyaient par exemple d’un mauvais oeil l’utilisation du mode incognito pour consulter des articles gratuits.

Ça tombe bien, Chrome 76 est désormais en déploiement sur Android, Linux, Mac et Windows.

Fin de route pour Flash

C’est également avec cette version que Google Chrome va bloquer Adobe Flash par défaut. D’ici fin 2020, Google compte supprimer définitivement Adobe Flash de son navigateur, mais en attendant, il s’agit simplement de bloquer le plugin par défaut.

Il sera toujours possible de modifier ce paramètre en tapant « chrome://settings/content/flash » dans la barre d’adresse du navigateur. Aujourd’hui, Adobe est le premier à reconnaître que Flash n’est plus aussi important qu’il ne l’était, et est plutôt devenu une source de problèmes que de solutions.