Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 29 août 2019 : les audiences de BFM en baisse suite à la coupure par Free, le Huawei Mate 30 qui n'aura pas droit aux services Google et Xiaomi qui officialise les Redmi Note 8 et Note 8 Pro.

Coup dur pour BFM et RMC : la coupure des Freebox fait perdre beaucoup d’audience aux chaînes

La première journée de coupure pour les chaînes d’Altice (BFM TV, RMC…) sur les Freebox a marqué une forte baisse de l’audience de ces chaînes. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, s’en inquiète.

Google France confirme : les Huawei Mate 30 n’auront pas Android ni le Play Store

Mauvaise nouvelle pour Huawei. D’après un représentant de Google, les très attendus Mate 30 et Mate 30 Pro n’auraient pas le droit à Android et au Play Store à cause des décisions du gouvernement américain.

Redmi Note 8 et Note 8 Pro : Xiaomi officialise les successeurs du Redmi Note 7

Ce jeudi, Xiaomi a dévoilé officiellement ses deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme, les Redmi Note 8 et Note 8 Pro. Ce dernier est le premier smartphone du constructeur chinois à proposer un capteur photo de 64 mégapixels.