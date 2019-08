La première journée de coupure pour les chaînes d’Altice (BFM TV, RMC…) sur les Freebox a marqué une forte baisse de l’audience de ces chaînes. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV, s’en inquiète.

Les Freebox n’ont plus accès aux chaînes du groupe Altice (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story). Ce n’était pas une surprise, la coupure était déjà annoncée, mais l’espoir perdurait pour certains… en vain puisque les trois chaînes ont quitté les ondes de la box internet ce 27 août.

Dorénavant, c’est donc un bras de fer important qui va opposer Altice à Iliad, la maison-mère de Free. D’un côté, Xavier Niel, figure emblématique de Free, a annoncé réfléchir à une option payante pour ses abonnés, de l’autre… Altice souffre déjà.

Au micro de l’Instant M de France Inter, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, a déclaré que l’affaire devrait lui faire perdre 15 % d’audience. « 60 % des téléspectateurs regardent BFM par des box […], Free représente le quart [de ce public, ndlr], donc mécaniquement c’est 15 % de l’audience ».

Si on imagine que l’impact devrait se faire ressentir, le calcul semble néanmoins surestimé. Tout d’abord parce que le marché ne se divise pas strictement en quatre en nombre d’abonnés, mais aussi parce que certains abonnés freebox trouveront des solutions pour regarder autrement les chaînes, en passant par un tuner TNT, un abonnement Canal+ ou encore un flux web.

Toujours est-il que sur les premiers jours, l’impact est bel et bien présent et s’est fait ressentir sur les audiences de BFM et RMC.

Si l’on en croit les chiffres Médiamétrie, diffusés par NPA Conseil, RMC Découverte a perdu jusqu’à 34,7 % d’audience d’une semaine sur l’autre.