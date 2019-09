Après quelques soubresauts, Altice abandonne. Les chaînes BFM TV et RMC reviennent gratuitement sur les box Orange, et Free ne devrait pas tarder à suivre.

Le groupe Altice, qui possède BFM TV et RMC, voulait imposer aux opérateurs de payer plus chers l’accès à ses chaînes. Un désaccord qui a duré de longs mois, et a particulièrement touché l’opérateur Free.

C’était au tour d’Orange aujourd’hui de commencer les représailles face à cette nouvelle volonté du groupe télévisuel. Finalement, l’affaire s’est conclue très rapidement.

Univers Freebox nous l’apprend : Alain Weill, grand patron de BFM TV, a proposé à l’opérateur historique de… reprendre ses chaînes gratuitement, comme c’était le cas auparavant. Tout cela n’inclura cependant pas les nouveaux services associés qu’Altice imaginait pour sa nouvelle formule.

La situation s’arrange donc rapidement pour Orange… mais qu’en est-il de Free ? La même proposition devrait être faite à l’opérateur sous peu, faisant que tout rentrera rapidement dans l’ordre. Encore une fois, les affaires opposant les géants des télécoms se concluent comme une tempête dans un verre d’eau.