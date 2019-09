Orange pourrait bientôt ne plus avoir le droit de diffuser du groupe Altice (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story) et prend les devants auprès des abonnés.

Les groupes médias ne sont plus satisfaits en France de leurs accords avec les fournisseurs d’accès à Internet. Après TF1 et M6, c’est Altice (BFM TV, RMC Découverte et RMC Story) qui souhaite un paiement de la part des fournisseurs qui diffusent ses chaînes.

Pour le moment, Free a refusé de prendre ce chemin, et ne diffuse plus les chaînes en question, causant au passage une chute d’audience.

Orange a annoncé à son tour qu’il n’était pas prêt à signer un tel accord si le groupe Altice ne met pas sur la table des services associés.

La TNT comme alternative officielle

Heureusement, comme Free, Orange a le choix d’une technologie alternative où la marque peut continuer de proposer les chaînes à ses abonnés sans problème : la TNT. Les Livebox sont en effet équipé d’un tuner TNT permettant de recevoir le flux des chaînes.

Orange diffuse donc en ce moment un message de prévention à certains abonnés pour les prévenir du conflit opposant Orange au groupe Altice, et indiquer que les chaînes continueront d’être disponible sur la TNT.