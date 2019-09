Après plusieurs jours de menace, Orange a finalement coupé l’accès ce jeudi à 9h aux chaînes du groupe Altice. Il n’est donc plus possible de regarder BFMTV, RMC Découverte ou RMC Story depuis le flux Internet d’une Livebox.

Chose promise, chose due. Orange est finalement allé au bout de ses menaces ce jeudi matin. Comme le révèle la publication Satellifax à destination des professionnels des médias, le fournisseur d’accès à Internet a finalement coupé l’accès aux chaînes du groupe Altice, à savoir BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Nous avons nous-mêmes constaté cette coupure du flux des différentes chaînes du groupe.

Nombreux sont les abonnés sur Twitter à avoir également constaté le problème, qui est souvent accompagné d’un message d’information confirmant qu’il s’agit bien du conflit commercial avec Altice, et non d’un simple bug.

Un risque pour l’audience du groupe

Cette coupure intervient quelques semaines après celle de Free qui avait entraîné une nette perte d’audience pour les chaînes du groupe Altice. Il ne fait aucun doute que perdre l’accès à l’opérateur historique, de loin le plus important du marché, aura un impact important sur les audiences des chaînes.

Pour rappel, les accords de distribution entre Altice et les différents fournisseurs d’accès à Internet arrivent à échéance, et le groupe veut désormais que les FAI payent pour l’accès à ses chaînes. Ce conflit fait directement suite à celui ayant eu lieu avec les groupes TF1 et M6 précédemment.

Cette situation devrait être temporaire, le temps pour les deux groupes de finalement trouver un nouvel accord de diffusion.

La TNT en alternative

Comme prévu, les abonnés Livebox peuvent continuer d’accéder aux chaînes Altice en reliant leur box à la TNT par un câble antenne classique.

Orange a d’ailleurs mis en place un guide sur son site pour aider ses clients à accéder aux chaînes.