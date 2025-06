Bosch se mêlerait de la réglementation, l’erreur à éviter avec la Switch 2 et la dégringolade de Tesla en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 2 juin : Bosch se mêlerait d’une règlementation autour des moteurs de vélos électriques, l’erreur à ne pas commettre au déballage de la Switch 2 et les mauvais chiffres de vente de voitures électriques en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Plusieurs acteurs de l’industrie du vélo accusent Bosch d’influencer pour un durcissement législatif du bridage des moteurs de vélos électriques. Des associations dénoncent une forme de protectionnisme pour ne pas se faire dépasser par d’autres marques.

Votre Nintendo Switch 2 arrive bientôt ? Attention au déballage : le film protecteur sur son écran est permanent, et non une couche de protection pour le transport !

La fin du mois de mai permet de faire un bilan des ventes mensuelles de voitures électriques en France. Un bilan en baisse, avec -19 % par rapport à mai 2024. La Citroën C3 et la R5 électrique prennent la tête pendant que Tesla sombre.

