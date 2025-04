La puce de la Nintendo Switch 2 dévoilée, Apple favorisé par Trump, le problème du hardware en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 24 avril : les entrailles de la Nintendo Switch 2 se dévoilent, Trump fait du favoritisme avec Apple et une RTX 5070 plus chère en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Source : Frandroid

Nintendo Switch 2 : une puce Tegra T239 massive et un choix technique assumé

La Nintendo Switch 2 embarque une puce ARM Nvidia Tegra T239 de 214,5 mm², plus grande que l’Apple M4 et la GeForce RTX 5070. Ce choix d’une technologie 8 nm, plus ancienne, privilégie le coût et la disponibilité, au détriment de la miniaturisation. La comparaison avec les puces récentes illustre les compromis de Nintendo face aux avancées des semi-conducteurs.

Apple soupçonné de favoritisme après des exemptions douanières sous Trump

Apple aurait bénéficié d’exemptions de droits de douane décidées par Donald Trump, alors que l’entreprise risquait des taxes jusqu’à 145 %. Un don d’un million de dollars de Tim Cook pour l’investiture de Trump suscite des soupçons de favoritisme, la sénatrice Elizabeth Warren exigeant des explications sur les relations entre Apple et l’administration américaine.

Pourquoi la GeForce RTX 5070 coûte plus cher en France

La GeForce RTX 5070 est vendue jusqu’à 80 euros moins cher en Allemagne, Italie ou Espagne qu’en France. Ce surcoût s’explique par le manque de concurrence, le groupe LDLC ayant racheté la majorité des boutiques spécialisées, ce qui limite la pression sur les prix pour les consommateurs français.