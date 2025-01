La Nintendo Switch 2 dévoilée, Bouygues lance sa nouvelle Bbox et les ambitions IA du Samsung Galaxy S25 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 janvier : la Nintendo Switch 2 se dévoile (un peu), Bouygues Telecom lance sa nouvelle Bbox et les ambitions IA de Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Nintendo dévoile officiellement la Switch 2 avec premières images

Nintendo a officiellement présenté la Switch 2, confirmant les récentes fuites de ces derniers mois. La console arbore un design similaire à la précédente, avec des améliorations notables sur les Joy-Con. Les premières images montrent une console hybride, conservant le concept de la Switch originale, mais avec des performances et une ergonomie optimisées. Les détails complets sur les spécifications et la date de sortie sont attendus pour avril prochain.

Bouygues Telecom lance la nouvelle Bbox ultym avec Wi-Fi 7

Bouygues Telecom a dévoilé sa nouvelle Bbox ultym intégrant le Wi-Fi 7, répondant ainsi à la Freebox Ultra. Cette box haut de gamme offre une connectivité améliorée grâce à l’agrégation des bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Elle promet des débits accrus et une latence réduite, et donc une expérience digne du « vrai Wi-Fi 7 ».

Fuite majeure révèle les ambitions IA du Samsung Galaxy S25

À quelques jours de l’annonce officielle, une fuite dévoile les fonctionnalités du Samsung Galaxy S25, mettant l’accent sur l’intelligence artificielle. Les documents promotionnels indiquent l’intégration de nouvelles capacités IA, forcément issues de l’écosystème Google.