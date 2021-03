La Dacia Spring casse les prix, Lidl à l’assaut d’Apple et un microscope sur un smartphone – L’essentiel de l’actu de la semaine

C'est la semaine de la révolution. Oppo a troqué son super zoom pour un microscope sur son nouveau Oppo Find X3 Pro, Dacia se lance à l'assaut du marché de l'électrique avec sa Spring à prix cassé et Lidl lance une nouvelle montre connectée à moins de 65 euros. Encore une semaine Tech bien animée !

Oppo dévoile un Find X3 Pro avec un étonnant microscope

Oppo a dévoilé cette semaine sa nouvelle série Oppo Find X3. Aux côtés des Find X3 Neo et Find X3 Lite, le fer de lance de la marque se nomme désormais Oppo Find X3 Pro. Un nouveau produit qui arrive avec une flopée de spécificités très haut de gamme, dont le fameux processeur Snapdragon 888, le plus puissant de Qualcomm. Mais aussi un design attrayant et élégant, notamment pour son module photo qui embarque un inattendu microscope.

La Dacia Spring est officielle et son prix est à tomber (comme prévu)

Après des jours de rumeurs, la Dacia Spring, premier véhicule électrique de la marque, a été officialisée jeudi. Et pour une première, c’est un joli coup réalisé par la branche du groupe Renault : trois configurations et un prix de départ extrêmement bas comme murmuré. De quoi faire de la Dacia Spring la voiture électrique la moins chère d’Europe.

Lidl lance une montre connectée à moins de 70 euros

Après avoir tenté un premier modèle à 40 euros qui ressemblait à s’y méprendre à une Apple Watch (mais juste l’allure !), Lidl récidive et a mis en vente cette semaine une nouvelle montre connectée au look plus sportif, cette fois dotée d’un GPS, d’un moyen d’enregistrer votre rythme cardiaque ou encore de surveiller votre sommeil. Et la SilverCrest Move s’affiche à 65 euros !

