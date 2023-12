Android : voici les dernières surprises de Google pour finir l’année

11 nouveautés qui ne nécessitent pas de mettre à jour votre version d'Android. Google Messages, GBoard, Wear OS, Google TV, TalkBack, Live Caption... il y en a pour tout le monde.

Google, toujours plein de surprises, nous présente ses dernières nouveautés pour la fin de l’année. Et bonne nouvelle, pas besoin d’avoir la dernière version d’Android pour en profiter, ces fonctionnalités sont accessibles même sur les versions plus anciennes. C’est ce que l’on appelle, les Feature Drop.

L’essor de Google Messages et l’impact du RCS

On l’a déjà évoqué en détail, la première grande nouvelle est la célébration par Google du milliard d’utilisateurs actifs du RCS (Rich Communication Services) dans son application Google Messages.

Pour marquer le coup, Google a enrichi son application de sept fonctionnalités innovantes, mettant en lumière l’évolution constante de la messagerie instantanée. Ces ajouts incluent notamment Voice Pouds, qui permet d’ajouter un fond et des emojis animés à vos messages vocaux pour mieux exprimer vos sentiments, et Reaction Effects, offrant la possibilité d’afficher un emoji animé en plein écran en réponse à un message. Ces fonctionnalités renforcent l’aspect interactif et personnalisé de la communication.

Les Feature Drops : une pluie de nouveautés pour tous les appareils

Le reste des innovations concerne une gamme étendue de produits, allant des smartphones aux montres connectées Wear OS, en passant par les téléviseurs Google TV. Cette approche holistique, appelée Feature drop, est souvent inattendue : il s’agit de mises à jour des applications natives de Google.

Parmi les nouveautés notables, on retrouve des ajouts comme les nouveaux canaux TV gratuits sur Google TV, offrant un accès à une variété de contenus allant du cinéma aux sports. Pour les montres Wear OS, des fonctions telles que le contrôle de dispositifs domotiques et l’indication du statut domestique (Home à la maison ou Away absent) facilitent la gestion de l’environnement domestique avec l’écosystème Google Home.

Les utilisateurs pourront donc également contrôler des groupes de lumières via leur montre Wear OS, comme l’ambiance d’une pièce ou de toute la maison en un seul geste. Par exemple, vous pourrez avoir un groupe de lumières défini pour le dîner, un autre pour le travail ou la lecture, et changer l’éclairage en conséquence.

De plus, l’intégration de routines de l’Assistant Google via commande vocale et l’affichage d’informations importantes sur les cadrans des montres vont enrichir l’expérience des utilisateurs de Wear OS.

Il y a encore et toujours… Emoji Kitchen. Intégré à Gboard, le clavier de Google, Emoji Kitchen permet de mélanger différents émojis pour créer des autocollants personnalisés. Par exemple, vous pouvez combiner un émoji d’appareil photo avec un émoji faisant un clin d’œil pour exprimer de manière ludique l’idée de prendre des photos amusantes. Vous pourrez créer de nouvelles combinaisons.

Vous en avez déjà entendu parler… l’authentification par Clé de Sécurité avec PIN personnalisé est une avancée importante en matière de sécurité numérique. Cette nouvelle fonctionnalité concerne les clés de sécurité FIDO2, un standard de sécurité reconnu pour l’authentification forte. Il sera désormais possible d’intégrer un PIN personnalisé pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

L’inclusivité et l’accessibilité

Enfin, Google veut continuer de prouver son engagement en faveur de l’inclusivité et de l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que la description d’images par IA pour TalkBack, destinée aux personnes malvoyantes ou aveugles, et Live Caption pour les appels téléphoniques et les médias, qui offre des sous-titres en direct.

Les diverses applications Google seront donc mises à jour dans les prochains jours ou semaines avec ces nouveautés, directement depuis le Play Store.