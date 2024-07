Pourquoi les récentes versions d’Android devraient connaître un bond significatif d’utilisateurs

Le système Android n'équipe pas uniquement les smartphones, bon nombre d'entreprises s'en servent pour leurs différents terminaux utilisant parfois d'anciennes versions les exposant à des failles de sécurité.

Dans une étude relayée par Android Authority, nous apprenons qu’une grande majorité d’entreprises fonctionnent encore avec d’anciennes versions d’Android, ce qui peut provoquer des failles de sécurité.

Mise à jour progressive

C’est l’entreprise Esper, spécialisée dans l’installation et la gestion d’OS en entreprises, qui a analysé la manière dont différents secteurs comme l’hôtellerie, l’éducation et la vente au détail s’emparent et utilisent les appareils Android. Il s’agit de téléphones, mais également de terminaux de vente ou encore d’affichage numérique. À noter, leur étude ne se porte pas sur des téléphones qu’un particulier pourrait acquérir et mettre à jour avec une version d’Android de son choix, mais bien du circuit en entreprise. Généralement, les entreprises vont préférer perpétuer leur flux opérationnel plutôt que suivre les différentes mises à jour d’OS tant que cela ne représente pas un risque de sécurité majeur pour leurs données. De plus, les salariés de ces entreprises n’ont parfois pas la main mise sur ces mises à jour et passent par leurs services informatiques respectifs.

Dans un graphique fourni par Esper, on apprend qu’une grande majorité des appareils en entreprise fonctionnent encore sous Android 10, sorti en 2019. La migration est encore progressive vers les systèmes 12, 13 et 14, les entreprises privilégiant une version stable, suffisante d’un point de vue sécurité et ne dérogeant pas trop aux habitudes de leurs usagers. À titre de comparaison, du côté des utilisateurs particuliers, c’est la version 13 d’Android qui trône en première position.

Des failles de sécurité

Les mises à jour des appareils Android sont importantes pour assurer la sécurité et la confidentialité des données des salariés, mais également des entreprises. On apprenait encore, en juin dernier, qu’un malware ciblait directement les smartphones équipés de versions d’Android tournant en dessous de la version 11. Une version dont le suivi a été abandonné en 2024.