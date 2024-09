Promotions de cryptomonnaies, désaveu de son créateur… Le nouveau Flappy Bird crée déjà la polémique

Flappy Bird revient… mais pas tout à fait comme avant. Alors que le retour du jeu mobile mythique a fait les gros titres il y a quelques jours, on apprend cette semaine que ce revival vient avec son lot de polémique.

Qui aurait cru qu’un jeu si simple pouvait cacher une histoire si complexe ? Le retour de Flappy Bird, annoncé pour 2025, cacherait en fait une campagne de promotion de cryptomonnaies et aurait été rendu possible grâce à un arrangement douteux avec le droit intellectuel. Comme l’explique TechCrunch, même le créateur originel de Flappy Bird a désavoué ce nouveau jeu.

Dong Nguyen, qui a développé puis abandonné son jeu il y a 10 ans, a expliqué sur X qu’il n’avait « rien à voir » avec le lancement du nouveau Flappy Bird et qu’il ne « soutenait pas le marché des cryptomonnaies ». Une clarification sèche et amer, qui a le mérite d’éclairer un peu plus crûment les conditions dans lesquels a été ressuscité le jeu mythique

Des droits d’exploitations douteux

La « Flappy Bird Foundation », qui s’est donné pour mission de faire renaître l’application disparue en 2014, semble avoir acquis les droits du jeu en les rachetant à une holding du nom de « Gametech ». Loin d’avoir rémunéré Dong Nguyen pour sa création, Gametech aurait simplement raflé les droits d’exploitations du jeu en septembre 2023, car la marque, inactive donc depuis 10 ans, était considérée comme abandonnée. Quelques signatures et lettres de notaire plus tard et Flappy Bird a été arraché des mains de son créateur.

Si le studio derrière le jeu n’a jamais explicitement dit que Dong Nguyen faisait partie de l’aventure, sa campagne de promotion s’est largement reposée sur la nostalgie des mobinautes d’antan, laissant croire à un retour dans la droite lignée du jeu disparue. Et si l’arrivée des microtransactions et des lootboxes ne présageait rien de très rassurant, la découverte d’une campagne de promotion des cryptomonnaies liée au jeu fini de cimenter la sulfureuse réputation de Flappy Bird édition 2025.

S’envoler « vers le web 3.0 »

Le spécialiste suisse de la cybersécurité Varun Biniwale a effectivement découvert, enterré sur le site qui annonçait le retour de Flappy Bird, une page faisant la promotion de la crypto « Solana ». Dépubliée, l’URL est consultable sur l’Internet Archive et indique que « Flappy Bird volera plus haut que jamais […] en s’élançant vers le web 3.0 ». La page encourageait aussi les joueurs et joueuses à « investir dans le projet » de façon relativement cryptique.

S’il est difficile de dire si ce projet de promotion des cryptos a été abandonné ou simplement retardé, Flappy Bird 2.0 a déjà sérieusement du plomb dans l’aile avant sa sortie.