Le projet complètement fou qui veut améliorer les Tesla grâce à un boitier et Android

632 315 euros récoltés sur Kickstarter, 12 jours restants de financement, et une promesse : révolutionner l’expérience utilisateur des propriétaires de Tesla. Voici l’histoire de Screenmate, le projet qui veut marier Android et Tesla.

L’écosystème des systèmes d’infodivertissement automobiles est en pleine ébullition. D’un côté, nous avons l’interface maison de Tesla, considérée comme la référence du marché, de l’autre Google Automotive qui équipe de plus en plus de constructeurs prestigieux comme Volvo, Renault, Ford ou encore Audi. Sans oublier les constructeurs chinois qui innovent constamment avec leurs propres systèmes d’exploitation, à l’image de Xpeng, Zeekr ou Nio.

C’est dans ce contexte qu’arrive Screenmate, un projet qui a déjà séduit des centaines de contributeurs sur Kickstarter. Le concept ? Un boîtier Android qui s’intègre à votre Tesla, promettant de combiner le meilleur des deux mondes : l’expertise Tesla et la flexibilité d’Android.

Une intégration prometteuse

Le cœur de Screenmate repose sur un hardware solide : un processeur Snapdragon 680, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais ce qui impressionne vraiment, c’est la promesse d’une installation simple, réalisable en 10 minutes, ne nécessitant que quelques branchements au MCU Tesla et au connecteur de diagnostic.

L’interface promet d’être très complète, permettant non seulement d’accéder à toutes les fonctionnalités Tesla habituelles, mais aussi d’y ajouter des options jusqu’ici absentes.

Par exemple, vous pourrez activer le préchauffage de la batterie pour une charge plus rapide, définir la vitesse de l’autopilot d’un simple clic, ou encore ouvrir n’importe quelle porte instantanément.

Les développeurs pourront même créer leurs propres scripts d’automatisation en Python, ouvrant la voie à une personnalisation poussée.

La compatibilité avec le Google Play Store ouvre également la porte à un monde d’applications infinies, incluant Waze, CarPlay, Android Auto, et même les services de cloud gaming. D’ailleurs, il est aussi question de la possibilité de connecter des consoles via HDMI ou USB-C (DisPlayPort).

Il est aussi question d’un mode HUD avec son smartphone et une application tête haute, et une caméra supplémentaire sans fil à l’avant de la voiture.

Les questions en suspens

Malgré l’enthousiasme généré par le projet, plusieurs points méritent notre attention. Premièrement, comme pour tout projet Kickstarter, rien ne garantit que le produit final sera à la hauteur des promesses ou même qu’il verra le jour dans les délais annoncés (mai 2025).

Plus spécifiquement, la question de la compatibilité avec les mises à jour OTA de Tesla reste inquiétante. L’équipe de Screenmate devra constamment adapter son système pour éviter les incompatibilités potentielles. La publication prévue du code source sur GitHub pourrait aider à maintenir le système à jour, mais cela représente un défi de taille.

Si le projet Screenmate vous tente, nous vous conseillons d’attendre les premiers retours d’utilisateurs et les tests en conditions réelles avant de vous lancer. Une période d’observation de quelques mois après les premières livraisons permettra de mieux évaluer la fiabilité du système et sa résistance aux mises à jour Tesla. Par ailleurs, vérifiez attentivement la compatibilité avec votre modèle de Tesla.