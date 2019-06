Hangouts on Air était la solution la plus prisée pour diffuser sur YouTube des discussions entre plusieurs personnes par webcam. Google a décidé d’y mettre fin, mais, malheureusement, ne propose presque aucune alternative.

Hangouts on Air était depuis quelque temps la façon la plus populaire pour streamer une discussion entre plusieurs personnes communiquant à distance en vocal ou vidéo. Il était en effet possible de diffuser cela en direct sur YouTube et beaucoup de personnes s’étaient mises à l’utiliser.

Google a décidé de mettre fin à ce service, cherchant à faire de Hangouts une solution avant tout tournée vers le monde professionnel. Mais en supprimant cette fonctionnalité, Google n’a pas vraiment offert d’alternative aux utilisateurs…

Aucune véritable alternative

Lorsque l’on utilise Hangouts on Air à présent, une petite pop-up apparaît disant que le service va fermer et qu’il faut se diriger vers YouTube.com/webcam pour avoir une alternative. Enfin… une « alternative » entre gros guillemets. En effet, alors que l’original permet de supporter plusieurs webcams, le nouveau service ne peut en afficher qu’une seule.

L’un des principes fondamentaux de Hangouts on Air est donc indisponible. Google se tire une balle dans le pied et va peut-être laisser des éditeurs tiers tirer leur épingle du jeu pour attirer un public qui cherche ce genre de services.

Il faudra voir sur le long terme comment cela va se décanter, mais pour l’instant Google prend encore une décision qui n’est pas des plus compréhensible.