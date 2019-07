Beaucoup d’applications se dirigent vers un modèle d’application légère, ou « Lite ». Aujourd’hui, c’est à Spotify de s’y mettre avec Spotify Lite, une version économe en stockage, en données et en consommation de batterie de son application de streaming musical.

Facebook a surement été le plus gros développeur d’applications à proposer une version Lite de deux de ses services : Facebook Lite et Messenger Lite. Des versions qui consomment moins de données, demandent moins d’énergie, sont plus légères et aident donc certains utilisateurs aux machines modestes.

Ces types d’applications sont souvent dédiés à des marchés en développement comme l’Inde. Spotify a compris l’avantage de ces applications et propose désormais une version Lite dans 36 pays. Malheureusement, la France n’est pas encore disponible, mais nous avons quand même mis la main dessus. Petit tour d’horizon de cette version légère de l’application du géant de la musique.

Sans fioritures

10 Mo : c’est le poids de Spotify Lite à l’installation, contre 27 pour la version classique. On ressent en lançait Spotify Lite une grande similarité avec sa version complète, mais avec quelques modifications. On remarque vite l’absence de certaines animations qui rend l’utilisation moins fluide, mais qui permet aussi d’économiser de l’énergie. L’interface est plus simpliste, on n’a pas non plus accès au Chromecast ou à d’autres fonctionnalités que l’on pourrait qualifier de « gadgets ».

Tout est fait pour vous faire économiser des données. Vous pouvez par exemple mettre en place un système de limite de consommation, vous recevrez ensuite une alerte si vous la dépassez. Cependant, n’ayez crainte, l’application est compatible avec n’importe quel compte Premium ou gratuit.

L’application offre un véritable plus si vous voulez utiliser Spotify sans trop utiliser de stockage et de batterie. Pratique si votre smartphone a parfois du mal à gérer de lourdes tâches. Elle n’est malheureusement pas encore disponible en France, mais nous vous tiendrons au courant dès qu’une version APK de source sûre sera disponible.