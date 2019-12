Vous avez un nouveau smartphone ? Facilitez l’installation de vos comptes avec Dashlane

L'excitation d'avoir un nouveau smartphone est vite atténuée par la perspective d'une tâche longue et ennuyeuse : devoir remplir tous ses identifiants de connexion pour tous les sites web et applications que l'on a l'habitude d'utiliser. Grâce à un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane, vous pouvez vous épargner cette corvée.

Deux options s’offrent à vous lors de la configuration d’un nouveau smartphone. Soit vous vous décidez à rentrer tous vos identifiants de connexion un à un — mais encore faut-il se rappeler du mot de passe de chacun de ses services et applications utilisés –, soit vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane. Avec cette application, disponible aussi bien sur smartphone que sur ordinateur, l’identification aux applications que vous avez l’habitude d’utiliser se fait en un clin d’œil.

Ne plus avoir à rentrer ses mots de passe

Le plus grand intérêt de Dashlane se trouve ici : une fois l’application installée, vous n’avez plus à entrer vos mots de passe sur vos autres appareils lors de la connexion à un site web ou une application mobile. Dashlane fonctionne comme un coffre-fort à mots de passe : lors de l’installation, l’application va récupérer tous les mots de passe enregistrés sur Google Chrome ou sur un smartphone pour les stocker de manière sécurisée derrière un seul et unique mot de passe : le mot de passe maître. Dès l’instant où Dashlane a récupéré les mots de passe, il suffit d’installer l’application sur n’importe quel autre appareil (smartphone et tablette iOS ou Android, ordinateur macOS ou Windows) pour qu’elle remplisse automatiquement les champs d’identification des services reconnus en toute transparence.

C’est grâce à cette fonctionnalité que le passage à un nouveau smartphone ou ordinateur est grandement simplifié. Plus besoin de rentrer un à un les mots de passe des différents sites ou applications : l’application (ou extension) Dashlane se souvient de tout et remplit automatiquement les champs demandés, sur tous vos appareils.

Sécuriser ses mots de passe

L’autre intérêt de Dashlane, c’est d’assurer la cybersécurité de ses utilisateurs. Tous les mots de passe connus par Dashlane sont stockés et protégés derrière un unique mot de passe. Il se doit donc d’être un peu plus compliqué qu’un « 1234motdepasse » ou la date de naissance de votre mère suivie de son second prénom. Pour garantir encore plus la sécurité de son coffre-fort numérique, Dashlane utilise la double authentification : lors de l’installation de l’application sur un nouvel appareil, vous devrez approuver cette connexion sur un autre appareil équipé du gestionnaire de mots de passe. Une barrière supplémentaire contre le piratage et le social engineering.

Dashlane propose également à l’utilisateur de renforcer ses mots de passe, qu’il s’agisse des nouveaux ou de ceux déjà existants. L’application est capable de générer de manière aléatoire des mots de passe presque impossibles à deviner. Ils sont constitués d’une suite illogique de lettres et de chiffres très difficile à retenir pour un être humain, mais non pour Dashlane qui les stockera. S’il vous reste des mots de passe peu sécurisés de l’époque où vous ne vous souciiez pas de votre cybersécurité, l’application Dashlane est capable de les classer selon leur niveau de vulnérabilité. Ce classement est déterminé par leur récurrence ou leur présence dans une fuite de données, et vous indique donc lesquels sont à changer en priorité.

Et si vous testiez Dashlane pour configurer votre tout nouveau smartphone ? La version Premium permet de stocker un nombre illimité de mots de passe et peut être synchronisée sur plusieurs appareils. Grâce au code Frandroid, vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois, et profiter d’une remise de 10 % sur votre abonnement annuel qui passe ainsi à 35,96 euros au lieu de 39,99 euros habituellement.

Il est également possible d’essayer Dashlane gratuitement : la version gratuite permet de gérer jusqu’à 50 mots de passe sur un seul appareil. C’est l’occasion parfaite d’essayer un gestionnaire de mots de passe et de comprendre le confort et la sérénité que Dashlane peut vous apporter.