En adoptant l’OS /e/, Fairphone fait expressément le choix de se libérer de Google

Fairphone propose désormais d'équiper le Fairphone 3 avec l'OS /e/, l'occasion de parler à nouveau de cette alternative à l'Android de Google.

Depuis le démarrage du projet, les responsables de Fairphone ont opté pour une approche technologique unique. Cette approche est un pari de pouvoir fabriquer un mobile sans conflit et plus durable, respectueux de l’environnement et ses utilisateurs.

Le dernier Fairphone 3, que l’on a testé, vient de franchir une nouvelle étape : il est possible de le commander équiper d’un autre OS que celui de Google. En effet, on peut désormais expressément choisir /e/ OS, une version dérivée de LineageOS qui dispense des services et applications Google. Ce Fairphone 3 avec /e/ OS est vendu sur le site officiel pour 480 euros (contre 450 euros avec l’Android de Google).

Qu’est-ce que /e/ ?

/e/ est un système d’exploitation open source basé sur Android doté de ses propres services, créé par le développeur de logiciels français et fondateur de la distribution Linux Mandrake (qui fut plus tard renommée Mandriva) : Gaël Duval. Cet OS est disponible depuis plusieurs années, la dernière version de /e/ est basée sur Android Nougat. Vous pouvez installer /e/ sur des smartphones en tant que ROM alternatives, les modèles de smartphones les plus populaires sont compatibles pour la plupart.

La plupart des services habituellement proposés par Google ont des alternatives sur l’OS /e/. Par exemple, l’application de cartographie est un fork de Magic Earth 13 qui utilise les données cartographiques du projet OpenStreetMap. Le client Mail est également un fork de K-9 Mail, célèbre client d’e-mail. Il y a également un store d’apps et bien d’autres applications natives.