Préparez vos zapettes, Android TV 12 arrive très bientôt sur vos téléviseurs

Android TV 12 est désormais disponible en developer preview a indiqué Google. Cette nouvelle étape de développement confirme le déploiement prochain de cette nouvelle version de l'OS auprès du grand public.

Google a précisé cette semaine qu’Android TV 12 venait d’entrer dans sa phase de developer preview. Le groupe confirme par ailleurs dans une note de blog que cette nouvelle version de l’OS sera déployée prochainement sur nos téléviseurs : « Android 12 commencera à apparaître sur les téléviseurs tôt cette année (…) », lit-on ainsi… sans toutefois qu’une date de lancement précise soit spécifiée.

Comme le suggère 9to5Google, une sortie d’Android TV 12 dès mars pourrait être un peu prématurée, mais le phrasé de Google laisse bien entendre que l’OS arrivera sur certains téléviseurs rapidement. On peut par exemple imaginer que les nouveaux modèles Sony Bravia, pressentis pour fin mars ou début avril, seront équipés d’Android TV 12 au déballage.

Android TV 12 : une mise à jour plutôt riche en nouveautés

Quoi qu’il en soit, Android TV 12 n’arrivera pas les mains vides. Cette mise à jour apportera quelques belles nouveautés, à commencer par l’interface utilisateur en 4K native, la mise à l’échelle du texte et la possibilité de changer de fréquence de rafraîchissement. Dans son post, Google évoque aussi une nouveauté intéressante pour les développeurs : l’ADT-3, le kit de développement dédié à Android TV, peut désormais télécharger la dernière developer preview par le biais d’une mise à jour OTA (Over The Air), et ce au lieu de la flasher manuellement. Nous en avions déjà parlé, mais il s’agit à priori d’une première pour Google sur Android TV.

Pour rappel, Android TV 12 comportera en parallèle de nombreuses améliorations relatives à la lecture multimédia. On pense notamment à la modulation du taux de rafraîchissement adapté au contenu, mais aussi à l’ajustement des formats HDR et du son surround. La prise en charge du HDMI CEC 2.0 (Tuner HAL 1.1 plus performant et mieux sécurisé) est aussi au menu.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.