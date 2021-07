WhatsApp commence le déploiement de son mode-multi appareil en bêta

WhatsApp nécessite pour l'instant une connexion directe avec votre smartphone pour fonctionner sur d'autres appareils, notamment via les versions web ou desktop. Celle-ci ne sera plus nécessaire, permettant de dialoguer avec ses proches en utilisant des appareils tiers sans que le smartphone ne soit connecté, ni même allumé.

Les versions web et desktop de WhatsApp permettent, depuis déjà plusieurs années, d’accéder à vos conversations depuis un ordinateur ou un navigateur. Malgré l’aspect pratique de cette fonctionnalité, cette dernière nécessite une connexion active avec le smartphone de l’utilisateur pour fonctionner. En effet, les conversations WhatsApp étant chiffrées de bout en bout, le smartphone se charge de chiffrer/déchiffrer et de relayer les messages vers les versions web et desktop.

Les rumeurs évoquaient déjà depuis un certain temps une fonctionnalité multi-appareil qui permettrait de se passer de smartphone. Le mois dernier, nous apprenions que celui-ci ne pourra pas fonctionner sur d’autres smartphones, mais permettra aux versions web et desktop de se passer d’une connexion au téléphone pour communiquer avec vos proches.

Un déploiement en bêta

Depuis hier, WhatsApp a concrétisé sa promesse en commençant à inviter certains utilisateurs de la version bêta à essayer le nouveau mode multi-appareil. Celui-ci permet donc d’utiliser la version Web, macOS, Windows, ou même Portal de l’application sur un maximum de quatre appareils en se passant de connexion avec le smartphone.

La principale nouveauté est donc que chacun de ces appareils aura désormais sa propre clé d’identification et pourra ainsi chiffrer et déchiffrer les messages localement, sans avoir à s’appuyer sur celle du smartphone auquel le compte est lié. Il en sera de même pour les appels vocaux et vidéos, qui pourront fonctionner sans communiquer avec le smartphone de l’utilisateur. WhatsApp assure cependant que les messages resteront synchronisés entre appareils, c’est-à-dire que vous retrouverez l’historique de vos conversations d’un appareil à l’autre, même si le smartphone ne sert plus de relais.

La société assure qu’elle a prit les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de vos messages, indiquant que les codes de sécurité des utilisateurs ont été repensés pour représenter l’intégralité des appareils connectés à leurs comptes. Pour des raisons de sécurité, il sera également nécessaire d’utiliser WhatsApp sur le smartphone au moins une fois tous les 14 jours, permettant ainsi de s’assurer que l’utilisateur du compte a toujours accès à son téléphone.

Communiquer même avec la batterie à plat

Ce qu’il faut retenir de cette nouveauté est essentiellement la possibilité de communiquer avec vos proches même si votre batterie est déchargée. De la même façon, le nouveau mode multi-appareil ne nécessitant plus de connexion directe avec votre smartphone, l’autonomie de ce dernier se verra ainsi prolonger. Les messages arriveront également directement sur votre ordinateur, évitant ainsi une potentielle latence, le temps qu’ils soient échangés avec le téléphone.

Enfin, il sera désormais possible d’utiliser simultanément WhatsApp sur plusieurs appareils, par exemple deux ordinateurs, ce qui n’était jusqu’alors pas possible.

Encore un peu de patience

À titre personnel, bien que je fasse partie de la version bêta depuis plusieurs années, je n’ai malheureusement pas encore été invité à tester cette fonctionnalité, qui est pour l’instant réservée à une population encore très restreinte. Ce test permettra à WhatsApp d’affiner le mode multi-appareil avant une généralisation à tous les utilisateurs dans un second temps.