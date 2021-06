WhatsApp : un mode multi-appareil oui… mais pas sur plus d’un smartphone

La bêta du mode multi-appareil de l'application WhatsApp permet d'apprendre qu'un utilisateur ne pourra pas accéder à son compte depuis deux smartphones simultanément.

On savait que le mode multi-appareil de WhatsApp allait débarquer en bêta sur l’application. Chose promise, chose due : certains utilisateurs peuvent en effet tester cette fonctionnalité depuis peu. À cette occasion, on apprend que cette option permet bel et bien de connecter jusqu’à quatre autres appareils sur son compte WhatsApp (cette information était déjà connue), mais pas sur plus d’un smartphone à la fois.

Jusque là, nous pensions qu’il serait possible de connecter plusieurs téléphones à la fois sur un compte WhatsApp, mais ce ne sera pas le cas d’après le site spécialisé WABetaInfo en partageant une capture d’écran.

Les autres appareils depuis lesquels vous accéderez à l’application de messagerie instantanée ne devront pas être des smartphones.

Votre téléphone n’aura plus besoin de rester en ligne pour utiliser WhatsApp sur le web, un ordinateur ou un Portal. Jusqu’à quatre appareils additionnels et un téléphone peuvent être utilisés simultanément.

Autre chose à savoir, il est impossible d’envoyer un message ou de passer un appel via WhatsApp depuis le web, un ordinateur ou un Facebook Portal à destination de personnes utilisant une version obsolète de l’application. Hélas, nous n’avons pour le moment pas de précision permettant de savoir quelles moutures sont considérées comme dépassées.

Pour aller plus loin

WhatsApp : changer de numéro sans perdre ses conversations, ce sera possible

Reste à savoir si les équipes de WhatsApp réussiront à contourner les obstacles techniques qui les empêchent de proposer le mode multi-appareil sur deux smartphones à la fois.