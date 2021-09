WhatsApp vous permettra de choisir qui voit l’heure de votre dernière connexion

WhatsApp teste actuellement un nouveau paramètre de confidentialité afin de choisir avec plus de précision qui peut voir l'heure de votre dernière connexion.

WhatsApp veut donner un peu plus de contrôle aux utilisateurs. Qui n’a jamais ouvert une conversation sur la célèbre application de messagerie pour vérifier l’heure de dernière connexion de quelqu’un ? À l’avenir, il sera possible d’apporter un peu plus de nuance à cette donnée pour éviter de se faire stalker par certaines personnes.

Mes contacts sauf…

Dans les paramètres de confidentialité, WhatsApp propose 4 options pour régler un tant soit peu le niveau de vie privée partagé par l’application : « Vu à » qui indique l’heure de la dernière connexion en haut de chaque conversation, « Photo de profil », « Actu » et « Statut ». Les trois premiers paramètres proposent de laisser 3 groupes accéder à ces informations : « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Personne ». Le dernier est cependant plus fin puisqu’il offre trois autres possibilités : « Mes contacts », « Mes contacts sauf… » et « Ne partager qu’avec… ». Vous l’avez compris, vous pouvez ici choisir précisément les personnes avec qui vous souhaitez ou ne souhaitez pas partager votre statut.

Ce réglage un peu plus fin pourrait arriver en partie sur le partage de l’heure de dernière connexion. WABetaInfo a découvert dans le code de WhatsApp une nouvelle option de réglage dans le menu « Vu à » : « Mes contacts sauf… ».

Précisons que ceux qui décident de cacher l’heure de dernière connexion à certains de leurs contacts ne pourront plus en contrepartie voir la leur. Donnant-donnant.

Une fonction à venir bientôt ?

Pour l’heure, cette fonction a été activée par WABetaInfo en modifiant le code de l’application et elle n’est donc pas encore disponible, pas même pour les utilisateurs de la version bêta. Il faudra donc encore patienter pour choisir qui peut voir l’heure de notre dernière connexion sur WhatsApp, mais on imagine que la fonction est proche de sa finalisation si elle apparait ici.