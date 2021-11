Sur WhatsApp, que signifie la notification « Votre numéro de sécurité a changé » ?

La notification de sécurité « Votre numéro de sécurité avec XXX a changé. Appuyez pour en savoir plus. » fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. On vous donne quelques informations pour comprendre à quoi ça sert (et pourquoi il ne faut pas trop s'inquiéter).

Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir reçu un message « Votre numéro de sécurité avec XXX a changé. Appuyez pour en savoir plus. » dans vos conversations WhatsApp ces derniers jours.

Que signifie cette notification de sécurité ?

Si vous avez reçu ce message, pas de panique. Le code de sécurité qui chiffre les messages et les appels entre deux appareils est attribué par Whatsapp et il n’est pas possible de le modifier.

Cependant, si l’un de vos amis change de téléphone ou réinstalle Whatsapp, l’application attribue un nouveau code de sécurité afin de sécuriser les conversations. C’est pour cela que WhatsApp pour avertit de ce changement, dans le cas où un de vos amis est la ciblé d’un usurpateur d’identité.

Si ces notifications vous font peur, vous pouvez les désactiver dans Réglages > Comptes > Sécurité. C’est également là que vous pouvez activer la Vérification en deux étapes, mais aussi changer votre PIN.

