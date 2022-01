Popcorn Time disparaît : les raisons de son échec à une époque où la fragmentation du streaming s’accentue

Popcorn Time disparaît... encore une fois. Mais cette fois-ci, on se demande si le service renaîtra de ses cendres.

Popcorn Time a été lancé en 2014 en tant que client BitTorrent spécial. Son intérêt résidait dans une application spéciale qui promettait d’accéder aux dernières superproductions hollywoodiennes avec un lecteur multimédia. L’interface avec ses vignettes ressemblait à celle de Netflix, mais la technologie utilisée derrière était un protocole de transfert de données pair à pair. Expliqué plus simplement : en tant que client, vous êtes également un distributeur de contenus. Les données du film que vous visionnez sont également envoyées à d’autres utilisateurs.

Popcorn Time, à ne pas confondre avec le service de streaming gratuit Popcorntimes, a été très populaire à ses débuts. L’application a rapidement acquis la réputation d’être avant tout un outil permettant d’ accéder à des contenus protégés illégalement. Les véritables développeurs de l’application ont alors décidé de s’éloigner du projet, mais étant donné que l’application était open source, d’autres ont pris le relai.

