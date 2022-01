En 2021, nous avons passé un tiers de nos journées sur nos smartphones

L'année 2021 a été une année record pour le mobile. La société App Annie a dévoilé un rapport édifiant sur l'utilisation de nos smartphones durant les 365 jours écoulés. Le temps passé devant nos petits écrans a explosé, de même que le nombre de téléchargements d'applications et de transactions.

Les années passent et le temps accordé au smartphone ne fait que croître. App Annie, société d’analyse de données spécialisée sur l’industrie mobile, a dévoilé son rapport annuel, le State of Mobile 2022, sur les façons de consommer des utilisateurs de 30 pays parmi les marchés les plus importants, dont la France. Et le constat est sans appel : nous surconsommons notre smartphone.

Nous passons de plus en plus de temps sur nos smartphones

Grâce aux multiples données récoltées, on apprend ainsi qu’en 2021, sur les 10 marchés les plus importants, un utilisateur de smartphone a passé près de cinq heures par jour sur son écran. Il s’agit précisément de 4h48 à fixer son smartphone, ce qui représente presque un tiers de la journée. Les plus gros consommateurs sont notamment le Brésil, l’Indonésie, la Corée du Sud, le Mexique, l’Inde ou encore le Japon. La France, elle, arrive à la 15e place (3h30/jour contre environ 2h45 en 2019), juste derrière l’Argentine et devant l’Allemagne.

En tout, ce sont 3,8 trillions d’heures qui ont été passées sur des smartphones. Ce temps d’utilisation a augmenté de 30 % en deux ans. Mais sur quoi les utilisateurs ont-ils passé le plus clair de leur temps ? Sans grande surprise, 7 minutes sur 10 l’ont été sur les applications de partage de photos et de vidéos — c’est-à-dire les réseaux sociaux.

Des milliards de dollars dépensés en applications

Le marché des applications mobiles est très lucratif, ce n’est pas une nouveauté. Le rapport dévoile ainsi un certain nombre de données intéressantes concernant les boutiques d’applications :

230 milliards d’applications téléchargées

170 milliards de dollars dépensés sur les stores

116 milliards de dollars dépensés sur les jeux mobiles

295 milliards de dollars de revenus publicitaires

La France se classe 17e des pays enregistrant le plus grand nombre de téléchargements d’applications (2,1 milliards) et du nombre d’heures passées sur mobile (37,8 milliards au total sur l’année), mais 10e en termes de dépenses des consommateurs (2,25 milliards de dollars).

Le rapport est vaste, mais on découvre aussi pêle-mêle que TikTok a profité d’un développement record, que les applications de livraison de nourriture sont devenues incontournables, notamment depuis le confinement, ou encore que les dépenses faites sur les applications de rencontre ont explosé. Toutes ces données sont bien sûr révélatrices des nouveaux modes de consommation ainsi que de l’impact de la crise sanitaire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.