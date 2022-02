Instagram : liker une story n’est plus un prétexte pour glisser dans les DM

Le réseau social permet désormais d'aimer une story sans envoyer de message privé. À la place, les "likes" seront désormais répertoriés dans une section dédiée, sans encombrer la boîte de réception de l'utilisateur.

Instagram est récemment devenue l’application la plus populaire au monde, mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne doit pas continuer à s’améliorer. Après avoir rivalisé avec Snapchat en lançant les stories, le réseau social simplifie désormais l’utilisation de celles-ci. En effet, après avoir posté une story, vos followers peuvent y réagir, ce qui avait jusqu’à présent pour conséquence de vous envoyer un message privé avec ladite réaction. Ceci va désormais changer, avec l’arrivée des « Private Story Likes. »

Désormais, une nouvelle icône en forme de cœur va apparaître en bas à droite de l’écran lorsque vous regardez une story. Dès lors qu’un utilisateur l’aimera, vous ne recevrez plus de message privé. Au lieu de ça, le compteur dédié à chaque story sera incrémenté. Celui-ci ne sera visible que par l’auteur de la story, qui restera toutefois notifié lorsqu’un utilisateur « aime » sa publication.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022