WhatsApp : une fonction hyper pratique pour les messages vocaux arrive sur Android

Déjà disponible sur iOS et WhatsApp Desktop, la possibilité de mettre en pause et reprendre un message vocal est en cours de déploiement sur Android via une nouvelle bêta. Dans un avenir proche, tout le monde pourra en profiter.

Depuis plusieurs mois, la fonctionnalité « message vocal » de WhatsApp fait l’objet de petites évolutions çà et là pour la rendre encore plus pratique. L’an passé par exemple, a été rendu possible l’arrêt d’un enregistrement, pour mieux le réécouter en cas de doute ou d’erreur. S’il ne vous plaisait pas, vous pouviez alors le supprimer.

Début janvier 2022, la plateforme de Meta est allée plus loin en nous donnant l’opportunité de stopper et reprendre un message vocal… seulement sur ordinateur. En sachant qu’une majorité de personnes utilise l’application mobile, et non celle pour ordinateur, on s’attendait à ce que WhatsApp décline rapidement cette fonction sur smartphone.

Déjà disponible sur iOS

Bonne nouvelle, ça devrait être le cas dans un avenir relativement proche. Les bêta-testeurs ont en effet reçu une nouvelle mise à jour – 2.22.6.7 – comportant cette fonctionnalité stop/play. Il s’agit ici d’une MAJ Android et non iOS, puisque les utilisateurs d’iPhone profitent déjà de cette fonction.

WhatsApp pour Android accusait donc un certain petit retard, qui devrait bientôt être comblé. Quelques images de cette nouveauté ont même été partagées par l’insatiable WABetaInfo, qui passe son temps à trifouiller dans l’application. En lieu et place du bouton « arrêt » se trouverait un bouton « pause ». Il suffirait de cliquer dessus stopper et reprendre son vocal.

Pratique

En cas de doute sur la première partie de son enregistrement, le réécouter est tout à fait envisageable. Cela peut être pratique à bien des égards : si vous avez une hésitation sur la suite de votre message oral, l’arrêter puis le reprendre serait désormais une option. Même chanson si quelqu’un est sur le point de vous interrompre.

Son déploiement en bêta laisse présager une disponibilité à une plus large échelle dans un avenir relativement proche. Cette nouveauté s’ajouterait à une longue liste de projets déjà exécutés ou encore en cours de développement : simplification des recherches, meilleure utilisation des émojis ou encore refonte des appels téléphoniques.

