Messages vocaux WhatsApp : terminées les erreurs, vous pouvez enfin les réécouter

Terminé les messages vocaux inaudibles, il est désormais possible de les écouter avant de les envoyer ou de les annuler s'ils ne sont pas clairs. Cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible sur Android et iOS.

WhatsApp fait le plein de nouveautés. Après l’arrivée de la suppression automatique des messages et d’une fonctionnalité conférant plus de pouvoir aux administrateurs de groupes, l’application de messagerie permet maintenant d’écouter un message vocal avant de l’envoyer.

Les notes vocales peuvent se révéler très pratiques, notamment car elles permettent de véhiculer des émotions et tons difficiles à retranscrire à l’écrit, mais également, car il est parfois plus simple de s’enregistrer en marchant, cuisinant ou conduisant .

Malheureusement, il arrive parfois que celles-ci soient inaudibles ou que l’on ne soit pas très clair dans ses propos. Cela venait du fait que jusqu’à maintenant, le seul moyen d’écouter un message vocal était de le faire après l’envoi de celui-ci. Cela pouvait se révéler particulièrement contraignant, notamment si le destinataire avait déjà commencé à l’écouter.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021