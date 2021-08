WhatsApp : vous n’allez plus jamais vous tromper avant d’envoyer un message vocal

WhatsApp déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps par les adeptes de messages vocaux. Il sera désormais possible de réécouter son enregistrement audio avant de l’envoyer à votre interlocuteur.

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp fait partie des plateformes de messagerie parmi les plus populaires. L’application rachetée par Facebook en 2014 n’a cessé d’évoluer, et s’améliore encore aujourd’hui avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités implémentées par le groupe.

Récemment par exemple, on apprenait que le service allait nous permettre de réagir aux messages, un peu à la manière de Facebook ou d’Instagram. Une option pour supprimer les messages après trois mois est également en cours de préparation, alors que les photos et vidéos éphémères — merci Snapchat — ont aussi fait leur apparition.

Nouvelle animation d’ondes vocales

Cette fois-ci, l’application a décidé de s’attaquer aux messages audio en optimisant l’utilisation de cet outil. Mais surtout en l’enrichissant d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait s’avérer très pratique, comme l’a découvert WABetaInfo, qui passe son temps à éplucher les nouveautés des bêta WhatsApp.

En premier lieu, les messages vocaux de WhatsApp s’habilleront d’une toute nouvelle animation en forme d’ondes vocales. Celles-ci apparaissent lorsque vous enregistrez votre audio. Un bon moyen de savoir si oui, ou non, votre message est bel et bien en cours d’enregistrement.

En second lieu, WhatsApp va ajouter un bouton permettant de stopper le message vocal, puis de le réécouter dans la foulée. Jusqu’au aujourd’hui, il n’existait aucune option pratique pour le faire. Certes, une petite astuce existait en enregistrant son vocal, puis en quittant la conversation en même temps. Il suffit d’y ensuite revenir pour tomber sur votre audio en veille.

Quand pourra-t-on en profiter ?

Il n’empêche, cette méthode n’a pas été volontairement mise en place par WhatsApp, qui facilite désormais la manœuvre. Le bouton d’arrêt permettra en effet de stopper son audio en un seul petit clic. Si vous ne l’aimez pas, alors vous pouvez le supprimer.

Ces nouveautés débarquent en premier lieu chez les bêta-testeurs de l’application. Les utilisateurs de la version stable devraient y avoir le droit dans quelques semaines.