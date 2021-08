WhatsApp : une option pour supprimer les messages après 3 mois est en préparation

WhatsApp s'apprête à accueillir plus de choix pour sa fonctionnalité d'autodestruction des messages d'une conversation. Les utilisateurs pourront bientôt configurer une suppression au bout de 90 jours.

Le site WABetaInfo s’est taillé une réputation en repérant les options en cours de développement sur l’application WhatsApp. Récemment c’est une fonctionnalité permettant de configurer la suppression automatique des messages après une longue période qui attire l’attention.

En effet, alors que l’application prépare déjà le terrain pour un effacement des messages d’une conversation au bout de 24 heures, WhatsApp devrait aussi introduire la même fonctionnalité, mais pour une période de 90 jours. WABetaInfo partage même une capture d’écran montrant toutes les options qui devraient à terme être proposées à l’utilisateur.

Plus de choix

Pour rappel, l’autodestruction des messages sur WhatsApp est disponible depuis un certain temps déjà. Toutefois, si vous activez cette option, vous n’aurez pas le choix du délai. Pour le moment, les messages disparaissent forcément au bout de sept jours — ou ne s’efface pas si la fonction est désactivée évidemment. Le menu pour paramétrer les messages éphémères est accessible au sein de chacune de vos discussions. Vous le trouverez en appuyant sur le nom de votre contact, tout en haut de l’écran.

Avec l’autodestruction au bout de 24 heures ou de 90 jours, les utilisateurs de WhatsApp devraient avoir un peu plus de choix. Ces nouvelles options sont actuellement en cours de développement et devraient arriver officiellement sur l’application détenue par Facebook dans un avenir relativement proche. Il faudra donc scruter attentivement les prochaines mises à jour pour celles et ceux qui veulent économiser du stockage.

WhatsApp continue ainsi d’évoluer. Il n’y a pas longtemps, les responsables de la plateforme confirmaient qu’il sera possible de transférer les conversations d’un iPhone vers un smartphone Android. En parallèle, il faut aussi se préparer à une déferlante de nouveaux émojis.