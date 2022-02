WhatsApp veut simplifier vos recherches au sein d’une conversation

WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité pour ses bêta-testeurs, qui consistent à faciliter la recherche d’un mot clé au sein d’une conversation. Un nouveau bouton est apparu au sein de la fiche d’informations des contacts.

Au fil des mises à jour et nouveautés, WhatsApp tente de transformer l’expérience utilisateur de sa communauté sans pour autant bousculer ses habitudes. La plateforme de Meta y va donc par petites touches, en ajoutant des fonctionnalités mineures çà et là qui viennent alors s’imbriquer au sein du service.

Entre le petit lifting des appels vocaux, l’arrivée des émojis-réaction, l’optimisation des messages vocaux ou encore de nouveaux outils d’édition photo, les exemples récents sont nombreux et variés. Cette fois-ci, c’est au tour du bouton « Recherche » de vivre une nouvelle aventure.

Une étape en moins

Comme l’a repéré WaBetaInfo, qui passe son temps à trifouiller dans l’application WhatsApp, la dernière bêta a accueilli un nouveau raccourci « Recherche ». Ce dernier se trouve directement dans la fiche d’informations d’un contact, à côté du bouton « Audio » et « Vidéo ». Il permet alors de taper un mot-clé spécifique pour trouver un bout de conversation ciblé.

Auparavant, il était nécessaire d’appuyer sur les trois petits points verticaux placés en haut à droite d’une discussion, puis de cliquer sur « Rechercher ». Ce qui constitue une étape supplémentaire pour l’utilisateur. Dans l’idée, WhatsApp veut donc supprimer une étape et optimiser votre processus de recherche.

Pour bientôt

Il existe aussi une autre manière de rechercher un bout de conversation : directement depuis l’interface principale, grâce à l’icône « Rechercher » elle aussi placée en haut à droite. À la différence près que cette fonction ratisse plus large et s’attarde sur tous vos échanges, et non un en particulier.

Ce raccourci sera aussi bien disponible sur les discussions privées que celles groupées. À n’en pas douter, ce petit ajustement devrait s’inviter sur nos smartphones dans un avenir relativement proche, puisque déjà en bêta auprès d’un groupe d’utilisateurs. Ce n’est donc qu’une question de temps.

