WhatsApp : de nouveaux outils d’édition photo seront bientôt disponibles

Terminé les pâtés inélégants sur vos photos modifiées : WhatsApp compte bientôt rajouter quelques fonctionnalités supplémentaires à son outil d'édition d'images et de vidéos. Les bêta testeurs auront prochainement accès à différentes tailles de crayon.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp proposera bientôt quelques outils d’édition d’images en plus. Il est actuellement possible de dessiner au doigt levé sur une image ou une vidéo, mais il est uniquement possible de modifier la couleur du trait. Impossible de changer la taille du crayon, ce qui force parfois à s’y reprendre à deux fois (ou plus…). Cela devrait bientôt changer. WhatsApp a prévu d’ajouter des options de taille de crayon supplémentaires.

De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt dans la version Beta

Comme repéré par le site WABetainfo, WhatsApp prévoit d’ajouter deux nouvelles tailles de crayons à dessin, ce qui porte le total à trois. Cela permettra ainsi d’obtenir un trait plus fin ou bien plus large, au choix. Les nouvelles tailles de trait seront disponibles directement depuis l’éditeur d’images accessible avant d’envoyer la photo, comme il est possible de le voir sur cette capture d’écran.

Mais ce n’est pas tout. WhatsApp travaille également sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de flouter tout ou partie de l’image avant de l’envoyer. Ceci est déjà présent sur iOS où un outil de pixellisation supplémentaire est intégré dans l’éditeur. Cette option aurait bien sûr toute sa place sur la version Android de l’application. La possibilité de flouter les images directement depuis l’éditeur d’images est très pratique pour conserver une certaine confidentialité, par exemple pour flouter un visage ou un numéro.

WhatsApp Télécharger WhatsApp gratuitement APK

WhatsApp a planché sur de nouvelles fonctionnalités et améliorations durant ces derniers mois. L’application a récemment ajouté une fonction qui permet d’écouter ses messages vocaux avant de les envoyer, ainsi que de les lire en arrière-plan. D’autres nouveautés ont été apportées, telles que des options pour les messages éphémères, ou encore l’intégration de Novi Wallet pour les paiements aux États-Unis.

Pour le moment, ces fonctionnalités de dessin sont encore en développement. Elles ne sont à ce jour pas présentes dans la dernière version Beta disponible en France sur Android, la 2.22.3.5. Elles seront d’abord proposées aux bêta testeurs, avant d’arriver sur la version stable de l’application.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.