Cette application scanne vos meubles pour les intégrer dans un jeu vidéo

Epic Games travaille sur une application prometteuse sur iPhone qui permet de scanner en 3D des objets réels pour les intégrer facilement dans un décor de jeu vidéo.

Epic Games est certes connu du grand public pour son célèbre jeu Fortnite. Mais le studio s’est aussi fait un nom grâce certaines technologies impressionnantes de son cru. On pense ainsi évidemment au moteur Unreal Engine que l’on retrouve jusque dans le monde du cinéma et également utilisé dans le projet MetaHuman pour créer des avatars ultra réalistes.

Aujourd’hui, l’entreprise américaine refait parler d’elle avec RealityScan, une application actuellement en bêta sur iPhone. Comme on peut le voir ci-dessous dans la vidéo de présentation officielle, l’app en question permet de prendre en photo un objet ou un meuble près de vous afin de le scanner et de générer un modèle 3D de l’élément capturé.

Par la suite, l’utilisateur pourra utiliser le modèle 3D ainsi créé et l’intégrer à sa guise dans son décor de jeux vidéo. Dans la vidéo, on peut voir une personne réaliser un modèle 3D impressionnant de réalisme d’un canapé. Notez cependant que The Verge a pu essayer la bêta et ses quelques tentatives pour scanner une chaise de bureau sont très loin d’être couronnées de succès. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.

Un programme bêta déjà plein

Il n’empêche que l’idée reste intéressante et pourrait permettre à certains créateurs et créatrices de créer des décors plus facilement pour leurs jeux vidéo ou pour d’autres éventuels projets pouvant bénéficier d’une telle technologie. Sur le site officiel du projet, Epic Games explique avoir œuvré en partenariat la firme Quixel tout en se basant sur un service déjà existant baptisé RealityCapture.

La capture d’items du monde réel pour des expériences numériques a traditionnellement été compliquée, technique et laborieuse. Maintenant en version bêta limitée, RealityScan reprend ce que les gens aiment sur RealityCapture — la numérisation 3D rapide et facile — et le mets dans les mains de quiconque possède un smartphone, transformant leurs appareils photo en une source inépuisable de créativité.

Hélas, si vous souhaitez rejoindre le programme bêta, sachez qu’il faudra patienter. Pour le moment, le nombre maximal de testeurs autorisé a déjà été atteint.

