La fonction d'édition des tweets est en développement du côté de Twitter. Un développeur a montré ce qu'on pourra et ce qu'on ne pourra pas faire avec le bouton « Edit » de Twitter.

C’est une fonctionnalité réclamée par les utilisateurs de Twitter depuis très longtemps et d’un autre côté, son arrivée ne serait pas appréciée par d’autres membres du réseau social. Quoi qu’il en soit, Twitter avait confirmé en avril dernier travailler sur un bouton pour modifier un tweet. Bien qu’on ne sache pas encore s’il sera finalement déployé, il se rapproche.

30 minutes pour modifier son tweet

C’est le développeur Nima Owji qui a montré quelques avancées du bouton « Edit » de Twitter. Sur son tweet, on peut voir une capture d’écran d’un tweet en modification. Ce qu’on remarque immédiatement, c’est le compteur qui s’affiche en haut à droite de la fenêtre. A priori donc, nous aurions trente minutes pour modifier un tweet. Mais comme il s’agit d’un test, rien ne nous dit que ce sera le cas à l’arrivée de la fonction.

#Twitter is working on a timer for the Tweet Composer. It shows up when you're editing a tweet! pic.twitter.com/1CVfCHe4yA — Nima Owji (@nima_owji) June 3, 2022

Un fonctionnement différent par rapport aux réseaux sociaux pour Twitter donc. Facebook ne régule pas la modification des publications et se contente d’ajouter une mention « Modifié ». Quant à Instagram, rien n’est précisé et l’on peut modifier la légende d’une photo ou d’une vidéo comme on le souhaite.

Vous ne pourrez pas réagir à l’ancienne version d’un tweet

C’est Nima Owji toujours qui annonce que l’on ne pourra pas aimer, retweeter, citer ou répondre à l’ancienne version d’un tweet qui a été modifié. Cela devrait donc ressembler quasiment à un tweet supprimé, puisqu’on ne pourra interagir qu’avec la dernière version d’un tweet, comme le note 9to5Mac.

#Twitter won't let you Like, Retweet, or Reply to the old version of an edited tweet! pic.twitter.com/iGkEnJz3yS — Nima Owji (@nima_owji) June 3, 2022

Le média rapportait d’ailleurs les découvertes de Jane Machun Wong. Selon elle, « au lieu de modifier le tweet d’origine, la plateforme créera un nouveau tweet en utilisant un identifiant différent ». Elle ajoute que « Twitter conservera un enregistrement du tweet original, ainsi que toutes les modifications précédentes apportées par l’utilisateur ».

La fonction d’édition de tweets semble d’ailleurs partie pour être réservée aux abonnés Twitter Blue. Il s’agit d’un abonnement payant lancé par Twitter qui offre certaines fonctionnalités supplémentaires, mais qui n’est pas encore disponible en France.

